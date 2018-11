Wenn sich eine Vielzahl an Gästen ankündigt, ist die Küchenmaschine des Kochs bester Freund. Deshalb hat Stiftung Warentest eine Stichprobe gemacht, was Küchenmaschinen und Foodprozessoren eigentlich taugen.

Die Ergebnisse sind eher durchwachsen. Nur zweimal gab es die Gesamtnote "Gut", einmal ein "Ausreichend" und zweimal ein "Mangelhaft". Die restlichen sieben von zwölf Küchenmaschinen sind Durchschnitt und nur befriedigend. Getestet wurden acht Geräte mit Rührschüssel und oben angetriebenem Schwenkarm wie man es von der KitchenAid kennt sowie vier Foodprozessoren mit Arbeitsbehälter und Antrieb von unten.

Das ernüchternde Testergebnis: Keine Maschine hat die Tester in allen Disziplinen überzeugt, also im Schneiden, Hacken, Kneten und Rühren. Jedes Gerät weist sowohl Stärken als auch Schwächen auf. Wer sich eine Küchenmaschine zulegen will, sollte vorher entscheiden, auf welche Eigenschaft es ihm ankommt – und wo man mit Abstrichen leben könnte. Bei einem Preis um die mehrere Hundert Euro ist das gar keine leichte Entscheidung.

Küchenmaschine oder Foodprozessor? Darauf kommt es an

Wer große Mengen verarbeitet, so der Tipp der Stiftung Warentest, sollte eher auf eine Küchenmaschine mit Schwenkarm setzen. Die können im Gegensatz zu Foodprozessoren mit Behälter zum Teil die dreifache Menge verarbeiten.

Die beste Maschine mit Schwenkarm im Test ist die Bosch Mum 5 Creation Line für 212 Euro. Zumindest ist sie Preis-Leistungs-Sieger. Im Gesamturteil schneidet sie nur mit Befriedigend ab, genauso wie die von Kenwood oder die populäre KitchenAid. Die aufsetzbaren Mixbehälter bergen zudem ein Risiko: Man kann ins laufende Messer greifen. Das bedeutet, der Behälter dreht sich auch ohne Deckel.

Testsieger ist der vor allem für kleine Mengen empfehlenswerte Foodprozessor von Magimix für 450 Euro, dicht gefolgt vom KitchenAid Foodprozessor für 570 Euro.

Die WMF-Küchenmaschine für 450 Euro sowie die Lidl Silvercrest fallen bei Stiftung Warentest durch. Die WMF sei unzuverlässig, die von Lidl ein Totalausfall im Dauertest. Beider erhalten das Gesamturteil "Mangelhaft".

Den ganzen Test können Sie gegen Gebühr hier lesen!