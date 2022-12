Haben Sie nicht zu hohe Erwartungen! Wer Perfektion an den Weihnachtstagen erwartet, kann nur bitterlich enttäuscht werden. Die Feiertage gehören zu den stressigsten des Jahres. Gehen Sie Weihnachten entspannt an, verteilen Sie Aufgaben und nehmen sie alles nicht so wichtig. Letztendlich geht es darum, dass Sie mit Ihren Liebsten zusammen sind.

Mehr