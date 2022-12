Vorbereitung Sieben Tipps fürs Festessen: So geraten Sie an Weihnachten nicht in Stress

Das Weihnachtsessen kann schnell stressig werden, wenn man versucht, alles an einem Tag zu machen. Besser ist: Bereiten Sie so viel wie möglich vor. Hier sind einige Tipps, wie Ihnen ein entspanntes Fest gelingt.

Vorbereitung ist die halbe Miete: Schreiben Sie bereits jetzt eine Einkaufsliste und nehmen Sie sie in den nächsten Tagen immer mit. Wenn Sie ein Produkt im Angebot sehen, greifen Sie zu. Sie werden so nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen.

