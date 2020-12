Sehen Sie im Video: Nicht nur herzhafte Braten – Das essen Menschen weltweit an Weihnachten.









Ein leckeres Festessen gehört zu den schönsten Dingen an Weihnachten. Hierzulande wird meist deftig getafelt. Ob Weihnachtsgans, Karpfen oder Fondue - jeder hat seinen persönlichen Favoriten.





Statt herzhafte Speisen bevorzugt man in Japan eine sahnige Weihnachtstorte. Bei der süßen Kalorienbombe dürfen Erdbeeren nicht fehlen. Für die Japaner ist Weihnachten kein Familienfest. An Heiligabend beschenken sich meist nur Paare, ähnlich wie bei uns am Valentinstag.





In den USA kommt man kaum am gefüllten Truthahn vorbei. Ein einheitliches Rezept des Klassikers gibt es nicht. Jede Familie hat ihre spezielle Lieblingsfüllung. Vor dem Essen stoßen Amerikaner gerne mit einem Gläschen Eierlikör an.





In Venezuela isst man an Weihnachten Hallacas. Die gefüllten Teigtaschen spiegeln die kulturelle Vielfalt des Landes wieder. So werden nehmen Fleisch auch Rosinen oder Kapern in die Taschen gerollt. Die Vorbereitung ist aufwendig - und Teil der Feierlichkeiten. Denn zum Kochen kommt meist die gesamte Familie zusammen.





Der Plumpudding ist die traditionelle Weihnachts-Essen in Irland und Großbritannien. Vom Namen darf man sich nicht täuschen lassen. Denn die Teigspeise ist mit unseren Serviettenknödeln zu vergleichen. Der gedämpfte Pudding enthält unter anderem Rindernierenfett, Rosinen und Nüsse, oft mit Brandy verfeinert.





Auf den Philippinen kommt an den Festtagen Lechon auf den Tisch, ein mit Gemüse gefülltes Spanferkel. Vor dem Grillen wird das Schwein mariniert. Lechon gilt als Nationalgericht des Inselstaates. Doch zu Weihnachten hat das Gericht Hochkonjunktur. Mit deftigen Beilagen wird das Festmahl abgerundet.





In Schweden wird traditionell Julschinken serviert. Der klassische Braten wird oft kalt gegessen, mit Backpflaumen und Apfelmus. Manche Schweden bevorzugen die herzhafte Variante. Wie hier mit geröstetem Blumenkohl.





Was auch immer bei Ihnen auf den Tisch kommt - frohe Weihnachten und guten Appetit.

