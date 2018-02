Der "Wing Bowl" ist eine Institution. Seit 25 Jahren trägt der Radiosender WTEL das Chicken-Wings-Wettessen in Philadelphia aus - und lässt die Teilnehmer schlingen, was das Zeug hält. So wie die diesjährige Gewinnerin Molly Schuyler kann das aber wohl keiner. Die zierliche 38-Jährige hielt bereits vor dem Turnier den Weltrekord, mit satten 440 Wings. Jetzt hat sie ihn noch einmal deutlich geschlagen.

Unfassbare 501 der Hähnchen-Flügel stopfte sie sich in den Rachen - in nur 30 Minuten. Letztes Jahr reichten dem Sieger Bob Shoudt noch 409 Wings. Die mit knapp 60 Kilo Körpergewicht nur halb so schwere Schuyler hatte nicht teilgenommen, das letzte Mal hatte sie den Titel 2015 geholt. Dieses Jahr musste sich Shoudt der Wing-Königin wieder geschlagen geben. Als Siegesprämie winkten dieses Jahr 5000 Dollar und eine Hyundai-Limousine.

Profi-Esserin seit 2013

Schuyler ist erst seit 2013 professionelle Esserin, vorher lebte sie vom Kellnern, erzählte sie 2016 in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Die Mutter von vier Kindern gleicht mit den Preisgeldern den schwachen Sold ihres Ehemannes, eines Soldaten, aus.

Eigentlich möge sie gar keinen Fast Food, erklärte sie der Zeitung, ernähre sich lieber gesund von Gemüse. Um zu trainieren, trinkt sie demnach regelmäßig zehn bis zwölf Liter Wasser in nur zehn Minuten, um so den Magen zu dehnen. "Ich wiege 54 Kilogramm und will schließlich nicht fett werden", zitiert sie die "Süddeutsche". Der Trick beim schnellen Essen sei vielmehr, auf das Kauen zu verzichten. In Videos von ihren Wettbewerben sieht man tatsächlich, das Schuyler riesige Bissen abreißt und einfach herunterschluckt. Übergeben muss sich Schuyler trotzdem nicht, ihr sei erst zweimal schlecht gewesen, erklärte sie in dem Interview.

In den USA haben sich die Esswettbewerbe längst zum Volkssport entwickelt. Gegessen wird alles, von Pizza und Steaks über Brokkoli bis zum Chilieintopf. Die größte Essensmenge überhaupt schaffte bisher Schuylers Wings-Konkurrent Bob Shoudt: Er verschlang satte 23,6 Pfund Salmon Chowder, eine Art Lachs-Eintopf. Dazu brauchte er gerade einmal sechs Minuten.