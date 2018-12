Was können wir von Spitzenköchen für zu Hause lernen? Diese Frage zieht sich durch 208 Seiten in Stefanie Hiekmanns Buch "Nachgefragt: 30 Spitzenköche verraten ihre Küchengeheimnisse". Natürlich ersetzen die Interviews mit den bekannten Küchenmeistern keine Koch-Ausbildung – dafür liefern sie praktisches und geballtes Profiwissen für Hobbyköche zu Hause. 30 bekannte Spitzenköche aus den besten Restaurants Deutschlands, Österreichs und der Schweiz plaudern aus dem Nähkästchen und verraten die besten Tipps zu ihren persönlichen Lieblingsgerichten und Signature Dishes.

Wie gelingt das perfekte Steak, Lucki Maurer?

Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Das ist so unterschiedlich wie mit Frauen. Da ist es ja auch so: Der eine mag eher Brünette, der andere Blonde. Lieber schmal oder kurvig? Vom Charakter mal ganz zu schweigen… Und genauso ist es beim Steak: Der eine mag es mager, der andere lieber dicker und richtig kernig. Manchmal ist es ja auch stimmungsabhängig: Mal habe ich Lust auf ein saftiges, fettes Wagyū-Steak, ein anderes Mal bin ich vielleicht etwas feiner unterwegs, da darf es dann auch mal ein Lady's Cut sein. Es ist nicht so, dass ein perfektes Steak haargenaue Eckdaten hat.

Ich würde mir einen Metzger des Vertrauens suchen, der die Tiere idealerweise noch vom Bauern holt, den er kennt. Manchmal hat man auch bei Hofläden Glück. Bei uns in Bayern findet man immer wieder welche, die richtig gut sind. Es kann auch Sinn machen, sich Fleisch im Internet zu bestellen. Ein Tipp: Fleisch aus Irland ist in der Regel eine sichere Bank. Es gibt dort so gut wie keine Mastanlagen, da stehen alle Rinder auf der Weide. Das ist einfach ein wichtiger Faktor. Und: Wenn Fleisch extrem billig ist – nicht kaufen! Das kann einfach nichts Gescheites sein.

Bei der Zubereitung scheiden sich natürlich auch wieder die Geister. Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ich privat für mich und meine Frau ein Steak brate, dann nehme ich das Fleisch eine gute halbe Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank. Das ist wichtig, damit das Fleisch langsam Raumtemperatur annimmt. Dann würze ich es von beiden Seiten mit der gleichen Menge Salz und Zucker. Und dann nehme ich mir eine beschichtete Pfanne und brate das Steak von beiden Seiten kurz scharf an, bis die Farbe passt.

Dann schalte ich die Platte schon wieder ab und lasse das Fleisch einfach in der warmen Pfanne fünf bis zehn Minuten gar ziehen, bis der Kern bei 54 Grad gelandet ist. Es ist übrigens auch keine Schande, ein Kernthermometer zu verwenden. Dazu gibt es die Dinger, und man ist auf der sicheren Seite – das lohnt sich!

Wie geht das perfekte Fleischpflanzerl, Alexander Herrmann?

Dass mir das Fleischpflanzerl so am Herzen liegt, hat vor allem damit zu tun, dass ich in den vergangenen Jahren, in denen ich als Juror oder auch als betreuender Moderator neben den Kandidaten stand, fast ausschließlich schlechte Fleischpflanzerl bekommen habe. Sie waren immer gespickt mit Fehlern, die sich fast nahtlos bei allen durchgezogen haben: Zwiebeln, Brot und Hitze.

Bitte immer die Zwiebeln anschwitzen und kurz mit der Milch aufkochen – das reicht schon aus, damit die Zwiebeln leicht vorgegart sind. Fangen wir mal mit den Zwiebeln an: Ich würde niemals eine rohe Zwiebel in ein Fleischpflanzerl geben! Wenn das Fleisch saftig bleiben soll, dann wird die Zwiebel darin niemals durchgaren, dann bleibt sie immer roh, zumindest zum Teil. Und wenn du dann noch ein Fleischpflanzerl aufhebst und erst am nächsten Tag isst, schmeckt es nur noch nach dieser inzwischen gegärten Zwiebel … Deshalb: Bitte immer die Zwiebeln anschwitzen und kurz mit der Milch aufkochen – das reicht schon aus, damit die Zwiebeln leicht vorgegart sind.

Der nächste Punkt ist das Brot. Die meisten nehmen ein viel zu hartes Brot und legen es dann am besten noch in Wasser ein, sodass es ganz matschig wird. Das muss nicht sein. Alte Semmeln kann man besser raspeln und als Semmelbrösel weiterverwenden.

Für ein gutes Fleischpflanzerl sollte man lieber ein fein geschnittenes altbackenes Brot nehmen – oder noch besser ein Brot, das ein bisschen Aroma mitbringt, also zum Beispiel eine Brezel oder – wenn es ins Mediterrane gehen darf – auch ein Ciabatta; da wäre ich mit dabei. Wenn es nur altbacken und nicht komplett trocken ist, dann braucht man auch nicht so viel Milch. Und, was viele auch vergessen: Die Menge ist entscheidend! Viele Leute machen ein Mischungsverhältnis von 90 Prozent Fleisch und 10 Prozent Brot. Da bleibt das Fleischpflanzerl unter seinen Möglichkeiten! Vom Volumen, nicht vom Gewicht (Brot ist leichter als Fleisch), kann man locker das Verhältnis 50:50 nehmen. Denn es sind gleich drei wichtige Sachen, die das Brot macht: Es macht das Fleischpflanzerl saftig und locker und sogar noch preisgünstiger.

Die Hitze ist grundsätzlich zu hoch! Die Leute gehen meistens hin und legen die Fleischpflanzerl in eine große Portion heißes Fett. Das ist falsch. Erst mal werden Fleischpflanzerl gebraten und nicht frittiert – sie müssen nicht im Fett schwimmen. Und dann bitte die Temperatur auch nicht so hochdrehen. Langsam braten ist viel besser! Dann bleibt das Fleisch saftig und bekommt mit der Zeit eine wirklich schöne Kruste ohne verbrannte Stellen.

Wie macht man ein echtes Wiener Schnitzel, Heinz Reitbauer?

Das A und O ist die fluffig-luftige Panade – die echte Wiener Panier eben. Sie klebt nicht fest am Fleisch, sondern – ganz im Gegenteil! – sie hebt sich mit vielen kleinen und größeren Luftkissen vom Fleisch ab. Dafür muss das Schnitzel ständig in Bewegung sein: Sobald es in die heiße Pflanzenöl-Butterschmalz-Mischung (50:50) in die Pfanne gelegt wird, muss die Pfanne ununterbrochen geschwenkt werden, sodass das Schnitzel immer wieder vom heißen Fett überspült wird. Damit nichts daneben geht, empfiehlt es sich, eine größere Pfanne mit steilem Rand und einem längeren Stiel zu verwenden. Gerade für Anfänger ein wichtiger Tipp! Was jetzt während des Ausbackens passiert, ist das, was das Wiener Schnitzel ausmacht: Flüssigkeit aus dem Schnitzel verdunstet, sammelt sich unter der Panade und hebt sie an – die Panade souffliert, wie man im Fachjargon sagt. Das Schnitzel sollte bereits nach rund 45 Sekunden gewendet werden – sonst wird die Panade an der unteren Seite zu hart und würde nicht mehr soufflieren. Und wichtig: Nicht mit dem Fett geizen! 1-2 Esslöffel Butterschmalz haben nichts mit einem Wiener Schnitzel zu tun! Das etwa 5 mm-dick geschnittene und panierte Fleisch sollte fast im flüssigen Fett schwimmen – sonst lassen die fluffig-luftigen Kissen lange auf sich warten…

Wie macht man Fischstäbchen selber, Johannes King?

Ganz einfach: Gutes Kabeljaufilet besorgen, es in zwei Finger dicke Balken schneiden und sie nur minimal mit Salz und Pfeffer würzen – und dann geht's auch schon los mit dem Panieren. Bitte keinesfalls fertige Bäckerpanade verwenden! Man muss Panade raspeln, sodass man Brotchips hat. Denn wenn man sich eine Panade mal unter einer Lupe angucken würde, dann sind das alles kleine, runde Kügelchen. Wenn Sie die aneinander panieren, dann haben Sie eine Pressplatte – kein Fischstäbchen! Wenn Sie aber Brotchips haben, dann liegen die kreuz und quer, ineinander und übereinander. Das ist viel luftiger, viel knuspriger und der Fisch wird viel schneller gar und saugt dabei längst nicht so viel Fett auf. Wer keine Zeit hat, Brot zu raspeln, kann auch Pankomehl verwenden – das geht auch sehr gut! Wir backen unsere Fischstäbchen fast schwimmend in reinem Butterschmalz aus. Das dauert nicht mal lange – 20, 30, höchstens 40 Sekunden reichen aus, bis die Fischstäbchen fertig sind. Und erst jetzt, ganz zum Schluss, kommt etwas gutes Meersalz obendrauf. Das ist sensationell gut!

Wie macht man den perfekten Burger, Mario Kotaska?

Die Frage ist ja, ob es einen perfekten Burger wirklich gibt. Wahrscheinlich sieht er für jeden von uns ein bisschen anders aus. Jeder hat andere Vorlieben: Der eine mag es fokussierter aufs Fleisch, der andere braucht eine Riesenportion Käse, wieder andere wollen ganz viel Gemüse oder Beiwerk zwischen dem Brötchen haben – das ist schon sehr verschieden. Im Prinzip kann man alles, was man selber gern isst, auch auf den Burger packen – dann wird er automatisch perfekt!

Für mich muss das Herzstück das Patty sein. So nennt man das Fleisch, das – anders als eine Frikadelle! – bestenfalls nur mit ein bisschen Salz gewürzt wird. Man sollte immer eine Zusammensetzung von 80 : 20 wählen, also 80 Prozent Muskelfleisch und 20 Prozent Fett, sodass das Patty nicht zu trocken wird. Und ehrlich gesagt: Da wird es beim Hackfleisch aus der Selbstbedienungstheke im Supermarkt schon etwas schwierig ... Man sollte möglichst einen Metzger seines Vertrauens haben, dem man sagen kann, wie man das Fleisch gern zusammengesetzt hätte. Oder, noch besser: Man wolft das Fleisch selbst, dann ist die Mischung absolut safe. Und beim Brötchen, also dem Bun, da lohnt sich auch etwas Arbeitseinsatz. Am besten backt man das Bun selbst oder man kauft es vom Bäcker des Vertrauens.

Nichts ist schlimmer als diese strukturlosen, industriell hergestellten Burgerbrötchen, die so weich sind, dass man sie mit einer Hand zerdrücken könnte. Und ganz wichtig: Die Schnittflächen der Buns etwas rösten. Das unterstreicht das Knusprige beim Brötchen und verhindert, dass zu viel Soße in den Teig läuft. Apropos Soße: Da stehe ich momentan total auf eine blitzschnelle Currysoße, die man in wenigen Minuten zusammengerührt hat: Einfach Senf, Ketchup, frischen Meerrettich und etwas Orangenschale abschmecken – das ist perfekt!

Wie bereitet man Salat zu, der satt und glücklich macht, Paul Ivić?

Das fängt schon beim Einkaufen an: Ein Salat, der glücklich macht, muss schmecken. Und dafür muss Salat frisch sein, richtig frisch! Salat, der drei oder vier Tage alt ist, wird nie so gut schmecken wie richtig frischer. Jedes Mal, wenn ich meine Verwandten in Kroatien besuche, dann ernten wir den Salat frisch vom Feld. Da hat er richtig Kraft und löst Emotionen aus, da schmeckt Salat nach Salat! Dann braucht es auch nicht mehr als etwas Salz, gutes Olivenöl und Zitrone – fertig! Oft wird Salat ja in irgendeiner Marinade ertränkt – das macht dann sicher nicht glücklich. Es ist besser, den Salatgeschmack hervorzugeheben und durch gute Öle zu untermalen. Olivenöl passt gut, aber auch Kürbiskernöl, Leinöl, Walnussöl – man muss einfach mal ausprobieren und vielleicht auch mit verschiedenen Essigen kombinieren. Und wenn man dann einen Sattmacher draus machen möchte, dann kommen Käse oder Oliven mit ins Spiel. Wichtig ist immer: Den Salat gut putzen und trocknen. Dann kommt das Salz dazu, erst jetzt Öl und Essig. Und wenn man die äußeren Blätter nicht so gern verwenden möchte, dann gibt man sie in einen Mixer, ein paar Eiswürfel dazu und mixt alles mit Olivenöl, Salz und Pfeffer glatt. So entsteht eine wirklich schöne, erfrischende Creme, die sich gut als Unterlage unter dem Salat macht!

Was kochen Sie für Ihre Kinder, Heiko Nieder?

Nein, natürlich hat ein Zwei-Sterne-Koch es in der Küche auch nicht leichter als andere Eltern. Man könnte die Frage auch anders stellen: Wie kochen Sie für die schwierigsten Gäste der Welt? (lacht) Nein, im Ernst: Es ist wirklich nicht ganz leicht und ganz entscheidend: Alles wechselt ständig! Ich war damals ganz stolz und dachte, ich erziehe mir die Feinschmecker des Jahrtausends. Am Anfang haben sie wirklich alles gegessen, und dann wurde es irgendwann kompliziert – und es blieb kompliziert… Die Kleine ist vier, die Große ist sieben. Die Große hat erst alles gegessen: Kaviar, Austern, ich habe ihr auch mal Nudeln mit weißen Trüffeln gemacht. Ich wollte sie richtig verderben, sodass die Jungs später erst mal richtig Gas geben müssen, um ihr Herz zu erobern. Mittlerweile würde ich sagen, ist sie eine Frikadellen-und-Würstchen-Vegetarierin. Das bedeutet: Eigentlich isst sie kein Fleisch und eigentlich isst sie auch keinen Fisch. Würstchen und Frikadellen isst sie natürlich und Sushi auch. Die Frikadelle im Burger ist keine Frikadelle, das ist Fleisch, deshalb gehen Burger nicht. Ganz logisch. Wenn es aber eine Speise gibt, die beide Kinder 24 Stunden am Tag essen könnten, dann ist es Fried Rice, den lieben sie. Und da kennen sie auch mittlerweile Unterschiede. Wenn wir dann mal unterwegs sind, kann es auch sein, dass sie gestandene Köche ungefragt bewerten...

Gelingt ein Dessert ohne raffinierten Zucker, René Frank?

Es kommt drauf an, was man haben möchte! Wenn man was möglichst Schnelles, Süßes und Günstiges haben möchte, kommt man um den raffinierten Zucker wahrscheinlich nicht herum. Damit hat man Zucker in seiner reinsten, aber eben auch in seiner künstlichsten Form. Wenn man aber bereit ist, ein bisschen was zu investieren und auch auf ein bisschen Süße, übermäßige Süße, zu verzichten, dann geht das schon. Wichtig ist bereits die Auswahl der Zutaten.

Das fängt beim Obst an. Wer keine guten Früchte hat, braucht Zucker, um sie genießbar zu machen – ganz logisch. Ein Trick wäre, die Früchte erst zu Hause nachreifen zu lassen; dabei entwickeln sie eine natürliche Süße. Bei Bananen und Ananas funktioniert das sehr gut. Da reicht die Süße durch die wirklich reifen Früchte völlig aus, da muss man im Dessert gar keinen Zucker mehr zusetzen. Was man aber grundsätzlich nicht vergessen darf: Wenn ich etwas Süßes haben möchte, komme ich am Zucker nicht vorbei. Und der ist überall: im Honig, im Ahornsirup, im Agavendicksaft – auch in Gemüse und in Obst. Entscheidend ist die Menge und die kann ich bei reduzierten Gemüsesäften zum Beispiel deutlich besser dosieren als bei reinem Zucker, da hier auch ein Eigengeschmack im Spiel ist. Und den muss ich im Griff behalten. So gibt es quasi eine natürliche Zucker-Bremse. Wer das zu Hause mal ausprobieren möchte: Möhrensaft oder Melonensaft offen köcheln und reduzieren lassen. Nach einer Zeit entsteht ein sehr süßer Sirup, den man super zum Abschmecken für Obstsalate oder Fruchtsorbets verwenden kann. Einfach mal ausprobieren!