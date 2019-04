In dieses Glas plätschert praktisch flüssiges Gold. Der ungarische Tokajer ist berühmt, süß und - in diesem Fall - unglaublich teuer. Die Kellerei "Royal Tokaji" bietet den Vintage-Wein für umgerechnet mehr als 35.000 Euro pro Flasche an. "Essencia" heißt der edle Tropfen in der mundgeblasenen Magnumflasche. Laut Geschäftsführer Zoltan Kovacs der teuerste Wein, der im Handel ist. "Wir haben uns ganz bewusst für eine ganz besondere, exklusive Präsentation entschieden, um den Tokajer, unser kostbarstes Produkt wieder in die Top-Preis-Klasse zu bringen, in die er gehört." Seine Süße bekommt der Wein aus der vulkanischen Tokaj-Region im Nordosten Ungarns durch die sogenannte Edelfäule am Rebstock. Die Weißweintrauben schrumpeln auf Rosinengröße, das erhöht die Zuckerkonzentration. Durch eine lange Lagerung können sich dann das Aroma und der Preis entfalten. In der 1,5-Liter-Flasche reift der Wein langsamer, sagt der Weinexperte Matyas Szyk. "Wenn eine normale Flasche Essencia also ein Reifungspotential von 80-100 Jahren hat, gilt für diese Magnum-Flasche das Doppelte. Dadurch wird der Wert des Weins als Anlageobjekt erheblich gesteigert." In der Literatur wurde der Tokajer bereits 1576 erwähnt, aber erst im 17. Jahrhundert erlebte der edle Tropfen einen regelrechten Boom. Ludwig XIV. von Frankreich soll ihn einst als 'Wein für einen König und König der Weine' gelobt haben.