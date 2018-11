Arbeitszeit: ca. 30 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 10 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal / Kalorien p. P.: keine Angabe

Zutaten

- 600 g Kalbsschnitzel aus der Oberschale

- 6 Handvoll Cornflakes

- 3 Ei(er)

- 4 EL Sahne

- 4 Scheibe/n Kochschinken

- 4 Scheibe/n Käse, würziger

- Rapsöl oder Sonnenblumenöl zum Ausbacken

- Mehl zum Panieren

- Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zuerst das Fleisch in der Mitte anschneiden, umklappen und mit dem Handballen platt drücken. Schinken und Käse auf eine Seite legen. Eine gute Prise Pfeffer darüber geben. Das Fleisch zuklappen. Überstehenden Käse und Schinken abschneiden.

Wenn das Fleisch fertig präpariert ist, kann man sich am besten eine Panierstraße aufbauen. Dafür drei große und flache Gefäße nebeneinander positionieren. In das erste Gefäß kommt die Mehlmischung, in das zweite Gefäß die mit der Sahne verquirlten Eier und in das dritte Gefäß die Cornflakes.

Das Fleisch im Mehl wenden. Danach in die Ei-Sahne-Mischung eintauchen und anschließend mit den Cornflakes panieren. Alles gut andrücken.

Das Fett in der Pfanne erhitzen. Cordon bleu reingeben, die Temperatur runterregeln. Die Cordon bleu von beiden Seiten 4 min. goldgelb braten.

Tipp 1: Für die Panade eignet sich am besten „Mie de pain“ statt Semmelbrösel. Die Panade wird dann noch knuspriger. Semmelbrösel oder Paniermehl gehen zur Not aber auch.

Tipp 2: Lieber weniger Salz und Pfeffer, dafür kräftige Schinken- und Käsesorten (z. B. Gruyère) verwenden.