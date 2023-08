von Laura Stunz Der mexikanische Klassiker mal anders: Dieser aromatische Burrito-Salat ist schnell zubereitet, besteht aus reichlich frischen Zutaten und ist verdammt lecker. Das Rezept.

Der Burrito gilt als Meisterwerk der mexikanischen Küche. Bereits seit dem 19. Jahrhundert wird die gefüllte Tortilla-Rolle aus Maismehl zubereitet und traditionell mit Gemüse, Fleisch sowie Bohnen gefüllt. Damit ist das Traditionsgericht aromatisch, frisch und knackig zugleich, schnell zubereitet und ideal zur Resteverwertung geeignet.

Warum der Burrito ein Esel ist

Mindestens genauso vielseitig und überzeugend ist der Burrito aber in seiner Salat-Variante.Man werfe alle Zutaten des Originals in eine Bowl – also alles, was eigentlich in die Füllung gehört – und reichere das mit knackigem Salat sowie Reis und/oder Tortilla-Chips an. Gerade im Sommer ist die Bowl-Variante eine tolle Alternative, um sich eine nahrhafte, dennoch leichte Speise zu bereiten. In den Salat wandern frische Tomaten, Kidneybohnen, geschnetzeltes Hähnchen, feine Steakstreifen oder Hackfleisch sowie natürlich Guacamole, Salsa und Sour Cream. Ebenfalls lecker: Cheddar oder Asadero-Käse, Limettensaft sowie Chilis und/oder Koriander. Als Sättigungsbeilage dienen nicht zuletzt Reis oder Tortilla-Chips – vorzugsweise aus Maismehl, wie traditionell in Mexiko gegessen.

Übersetzt bedeutet "Burrito" übrigens "Eselchen". Grund dafür sind vermutlich die umgeschlagenen Enden des Burritos, die an die Ohren eines Esels erinnern. Manch einer behauptet jedoch, die Speise heiße "Eselchen", da die gerollten Fladen an die Gepäckrollen erinnern, die vor langer Zeit auf Eseln transportiert wurden. Ob nun Gepäckrolle oder Eselsohr – Gründe für Burritos gibt es reichlich, genauso wie für diesen schnell zubereiteten Burrito-Salat. Guten Appetit.

Rezept für einen aromatischen Burrito-Salat in nur 30 Minuten

Zutaten für 2 Personen

100 g Basmatireis, Trockengewicht oder 2 Maistortillas

2 Knoblauchzehen

1 Dose Kidneybohnen (240g Abtropfgewicht)

1 Dose Mais (120g Abtropfgewicht)

1 rote Zwiebel

1 rote Spitzpaprika

2 große Tomaten, aromatisch oder 250g Cherry-Tomaten

1 Romana-Salatherz

1 bis 2 Chilischoten

1/3 Bund Koriander, frisch (wer keinen Koriander mag nimmt frische Petersilie)

Saft einer Bio-Limette

1 reife Avocado

1/2 TL Kreuzkümmel

Salz, Pfeffer

½ TL Paprikapulver

½ TL Kreuzkümmel, gemahlen

1 Becher Saure Sahne (200ml)

250g Hähnchenbrustfilets

Rapsöl, kaltgepresst

2 Hände voll Cheddar, gerieben

Zubereitung

Basmatireis mit kaltem, klarem Wasser gründlich spülen. Nach Packungsanleitung zubereiten. Wer wenig Zeit hat nimmt zwei Tortillas, legt diese übereinander und schneidet diese in kleine Dreiecke. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Aus 3 EL Rapsöl, etwas Paprika- und Knoblauchpulver eine Marinade anrühren und die Tortillastücke damit bestreichen. Im Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze circa 10 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit wenden. Kidneybohnen und Mais abgießen, waschen und abtropfen lassen. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Spitzpaprika und Tomaten waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Salatherz schneiden, waschen und abtropfen lassen. Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch lösen und in Stücke schneiden. Chilischote in feine Ringe schneiden. Koriander waschen, trocken schütteln und zupfen. Das gesamte Gemüse sowie die Hülsenfrüchte mit der Zwiebel, der Hälfte des Knoblauchs, Koriander, etwas Öl sowie Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer in eine Schale geben und vermengen. Zur Seite stellen. Sour Cream mit der anderen Hälfte des Knoblauchs vermengen. Hähnchenbrustfilets trocken tupfen, in Streifen schneiden, mit etwas Rapsöl, Salz, Pfeffer sowie Paprikapulver in einer Schale vermengen. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze etwa sechs Minuten scharf anbraten. Sobald der Reis fertig ist, auflockern und in zwei große Teller geben. Dann die Gemüsemischung auf den Reis geben, genau wie die gebratenen Hähnchenstreifen. Den Cheddar sowie die Sour Cream hinzugeben. Mit Limettensaft und Koriander garnieren. Wenn Sie Tortilla-Chips zubereitet haben, geben Sie diese zum Schluss auf die Bowl.

