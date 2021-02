Wegen gigantischer Rauchwolken rückte die Feuerwehr m texanischen Lewisville in der vergangenen Woche zu einem Großeinsatz aus. Doch statt eines Feuers fand sie nur die Vorbereitungen zum Superbowl.

Die Bilder wirken apokalyptisch: In der dunklen Straße erschweren dichte Rauchwolken die Sicht, Feuerwehrleuchten und die durch Schwaden verzerrte Straßenbeleuchtung tauchten die kaum sichtbaren Häuser in eine unheimliche Stimmung. Doch der Großeinsatz der Feuerwehr bei einem beliebten Restaurant erwies sich als Fehlalarm: Statt um einen Brand handelte es sich nur um ein gigantisches Barbecue.

"Wir wurden zu Ronni's Pizza gerufen, weil ein Gewerbegebäude in Brand stehen soll. Es sah wirklich schlimm aus, als wir dort ankamen", berichtet die Feuerwehr Lewisville in der Nacht zum Sonntag vergangener Woche in einem Facebook-Post. Doch dann dürfte der Stress der Brandbekämpfer schnell einem großen Appetit gewichen sein. "Es stellte sich heraus, dass die hart arbeitenden Angestellten einfach knapp 10.000 Chicken Wings für den Superbowl-Sonntag vorbereiteten", heißt es in dem Post. "Wir waren sehr froh darüber, wie es gelaufen ist."

Schlemmen statt Flammen

Gerufen hatte die Feuerwehr offenbar ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer, der die aus dem Restaurant austretenden Wolken aus Dampf und Qualm für einen Großbrand hielt, sagten Angestellte des Restaurants dem TV-Sender "Fox News". Man sei aber trotzdem dankbar, dass die Feuerwehr so schnell aufgetaucht sei. Schließlich hätte es sich ja um einen echten Brand handeln können. Zum Dank wurden die Nothelfer selbst versorgt – mit den frischen Hähnchenflügeln. "Wir haben dafür gesorgt, dass es allen gut ging und sie durchgefüttert", freute sich einer der Angestellten. "Am Ende haben alle viel gelacht und Fotos gemacht."

Während die Anzahl von 10.000 Chicken Wings hierzulande extrem hoch wirken mag, ist das in den USA nicht ungewöhnlich. Zumindest am Superbowl-Sunday. Die Wings gelten als Traditionsessen zum Finale der Football-Saison. Nach Schätzungen der Lebensmittel-Industrie wurden 2020 rund 1,4 Milliarden Chicken Wings nur an diesem Tag verspeist. Hinzu kommen 14 Millionen Kilo Chips sowie 4 Millionen Kilo Guacamole.

