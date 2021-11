Sehen Sie im Video: Frisch oder aus dem Tiefkühlfach – welches Gemüse ist gesünder?





















Ja, denn Ökotrophologen der Universität Hamburg haben in einer aktuellen Studie fast keinen Unterschied zwischen erntefrisch und Tiefkühlkost gefunden.

Und das hat einen ganz einfachen Grund:

Gemüse, welches für den Tiefkühler vorgesehen ist, wird direkt nach der Ernte kurz blanchiert.

Das bedeutet, dass das Gemüse kurz mit Wasser und Dampf erhitzt wird und danach sofort schockgefrostet in die Tüte kommt.

Frisches Gemüse aus dem Supermarkt ist häufig gar nicht so frisch, wie der Name vermuten lässt.

Denn häufig, besonders im Winter, kommen Paprika und Co. von sehr weit her.

Mit den langen Transportwegen und dem Umweg über den Großmarkt vergehen einige Tage, bevor das Gemüse letztendlich im Supermarkt bzw. bei uns auf dem Teller landet.

Da Vitamine licht - und wärmeempfindlich sind, sinkt durch die lange Reise und die Lagerung im Kühlschrank der Vitamingehalt deutlich.

Da hat Tiefkühlkost einen Vorteil, denn durch die Schockfrostung entsteht eine dünne Eisschicht auf der Schale, diese verhindert, dass Flüssigkeit und Nährstoffe entweichen können, der Verlust an Vitaminen ist dadurch gering.

Wer frische Lebensmittel bevorzugt, sollte darauf achten, dass das Gemüse kurze Transportwege zurückgelegt hat und somit kurz nach der Ernte verzehrt werden kann.

