von Mareike Fangmann Wenn wir Speisen zubereiten, würzen wir sie in der Regel – aber doch nicht unser Obst? Die Gründer von Fruping finden: Das sollte sich ändern. Der stern hat die Frucht-Toppings aus DHDL im Vorfeld getestet.

Viel hilft viel: Das war beim Kochen bisher immer mein Motto. Speisen wie Curry und Co. brauchen Geschmack, finde ich. Daher ist mein Gewürzregal auch proppenvoll – für Obst hatte ich aber bisher immer nur Zimt in petto. Während ich sonst sehr experimentierfreudig bin, habe ich Obst und Früchte meist wenig bis gar nicht gewürzt. Mit den Toppings von Fruping soll sich das ändern: Das Start-up findet, es ist Zeit, mehr aus Obst herauszuholen. Mit ihrem Ansatz treten die beiden Gründer nun bei "Die Höhle der Löwen" an. Wir haben die drei Frucht-Toppings im Vorfeld getestet.

Das ist Fruping aus DHDL

Hinter Fruping stecken Florian Hornig und Marcel Büttner, zwei beste Freunde, die sich aus der Schulzeit im Sauerland kennen. Die Frage, warum Obst meist gleich schmeckt und es so unüblich ist, es zu würzen, ließ die beiden nicht mehr los – und sie entwickelten den Grundgedanken zu ihrem Start-up. Dieser war auch von Hornigs Reise nach Mexiko inspiriert, wo er viele Gewürze kennenlernte und sie vielfältig eingesetzt wurden. Vom Rheinland ging es später nach Köln, wo die Frucht-Toppings auch produziert werden. Ihre drei entwickelten Sorten stellen die Gründer nun in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" vor. Sie kommen ohne künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker aus und sollen ganz natürlich das Beste aus der Frucht herausholen. Wir wollten wissen, ob sie halten, was sie versprechen.

Fruping aus DHDL im Test

Die Handhabung

Die Handhabung ist simpel und das Wort Topping impliziert es bereits: Die drei Gewürze von Fruping sind vor allem dazu gedacht, sie auf Speisen wie Joghurt, Müsli, Obstsalat oder auch Avocado zu geben. Was aber nicht heißen soll, dass man sie nicht auch beispielsweise in den Teig beim Backen geben kann. Wir haben alle drei Sorten unterschiedlich verwendet, um ihre Vielseitigkeit zu testen. Dabei ist die Nutzung sehr einfach: Die gewünschte Menge Gewürz einfach auf oder in die Speisen geben, fertig. Und schon soll der Geschmack intensiver und aufregender werden – ohne weitere zusätzliche Gewürze.

Die Mischungen sind fertig verpackt und machen einen ansehnlichen Eindruck. Doch der erste Abstrich folgt vor dem Probieren: Das Öffnen der Dose ist nämlich gar nicht so easy. Die Verpackung, die offenbar aus fester Pappe und damit nachhaltiger als andere ist (Pluspunkt!), lässt sich per Hand nicht unbeschadet öffnen. Zudem hatte ich Sorge, dass mir der Inhalt entgegenkippt, sollte ich es mit Gewalt versuche. Daher brauchte ich ein Messer, um den Deckel abnehmen zu können – was sich als etwas frickelig herausgestellt hat. Nach den Startschwierigkeiten konnte das Testen aber losgehen.

Der Geschmack

Bisher gibt es Fruping aus DHDL in drei Sorten: Dark Coconut, Sweet Hibiskus und Lemon Chili. Die Einsatzmöglichkeiten und Aromenspektren sind damit recht groß. Wir haben uns durch alle Sorten probiert und die Gewürze als Topping sowie als Zutaten in unterschiedlichen Gerichten getestet.

Dark Coconut

Zuerst war die Sorte Dark Coconut an der Reihe. Laut der beiden Gründer eignet sie sich vor allem für die Kombination mit Banane, Apfel, Erdbeere, Orange oder Birne. Im Mix finden sich Kokosflocken in Kakaohülle sowie gemahlene Datteln verfeinert mit Zimt und Nelke. Ein süßer Mix, der sehr aromatisch und ein wenig weihnachtlich anmutet. Als Topping in meinem Porridge aus Haferflocken mit Banane und Apfel macht es sich wunderbar und verleiht dem eher bodenständigen Gericht Raffinesse. Mehr als das Gewürz braucht es nicht, um dem Frühstück mehr Aroma und eine ganz andere Note zu verleihen. Dabei ist Fruping ergiebig: Ein gehäufter Esslöffel genügt als Topping für einen besonderen Geschmack.

Und auch als Zutat in meinem heißgeliebten Bananenbrot macht sich Dark Coconut von Fruping sehr gut. Zu meinem üblichen Rezept habe ich drei Esslöffel des Mixes dazugegeben – und hatte am Ende einen noch ausgeprägteren, feineren Geschmack. Für mich dürfte der Mix noch ein klein wenig aromatischer und intensiver sein. Doch für ein neues, aufregenderes Aroma ist es definitiv geeignet. Und sogar zum Snacken direkt aus der Dose. Dabei schmeckt es natürlich und harmonisch und ist nicht zu süß.

Sweet Hibiskus

Das pure Snacken ist bei der nächsten Sorte dagegen nicht so empfehlenswert: Sweet Hibiskus ist zwar, wie der Name verrät, ebenfalls ein süßer Mix. Die Kombination aus dem Superfood Hibiskus, Kokosflocken und gemahlenen Datteln ist aber auch ein wenig säuerlich und damit für den puren Genuss weniger geeignet, zum Würzen aber durch die geschmackliche Vielfalt ganz wunderbar. Es ist sicherlich etwas ungewöhnlicher als die Variante Dark Coconut, aber bringt auch mehr Frische und weniger winterlichen Geschmack. Die Mischung wird für Pfirsich, Himbeere, Erdbeere, Banane oder auch Birne empfohlen und passt mit diesen Aromen tatsächlich sehr gut zusammen. Besonders als Topping auf dem Müsli schmeckt es gut und sorgt für mehr Pepp im sonst eher eintönigen Frühstück.

Sweet Hibiskus von Fruping passt wunderbar als Topping aufs Müsli, weil es süß und gleichzeitig frisch ist © stern

Lemon Chili

Der dritten Sorte von Fruping stand ich im Vergleich zu den anderen beiden skeptischer gegenüber: Eignet sich die Kombi aus Chili, Meersalz und Limettenabrieb wirklich gut für Obst? Empfohlen sind Avocado, Gurke, Melone, Kokosnuss, Ananas, aber auch etwa Apfel, um sie mit Lemon Chili zu würzen. Sicherlich am ungewöhnlichsten, aber möglicherweise am aufregendsten, so mein erster Gedanke. Und der sollte sich bewahrheiten: Diese Gewürzmischung bringt am meisten Spannung ins Gericht. Es braucht nur ein wenig des Mixes, um einen ganz neuen Geschmack zu kreieren und um aus eher wenig aromatischer Frucht oder Obst geschmacklich wirklich viel herauszuholen. Die Aromen der Mischung harmonieren mit den empfohlenen Sorten sehr gut, vor allem auf Avocado und Gurke ist es lecker. Außerdem nutze ich Lemon Chili auch zum Würzen von etwa Garnelen – Meeresfrüchte sind ja auch irgendwie "Früchte". Für mich die Sorte, die am spannendsten ist und die sich auch im Alltag für andere Speisen super gut nutzen lässt.

Lemon Chili von Fruping ist herrlich aromatisch und holt aus Avocado und Co. deutlich mehr Geschmack heraus © stern

Das Fazit

Sie haben es herausgelesen: Den Geschmackstest haben alle drei Sorten von Fruping definitiv bestanden. Sie sind einfach handzuhaben, denn außer der Gewürzmischung braucht es keine anderen Gewürze mehr. Zudem sind sie ergiebig, besitzen ein natürliches Aroma und ein absolut faires Preis-Leistung-Verhältnis. Mein Gewürzregal bereichern alle drei Sorten und ich greife mittlerweile sehr gern auf sie zurück: Beim Frühstück freue ich mich darauf, Müsli oder Porridge mit etwas Süßem zu verfeinern, meine Ei-Avocado-Brote sind mit Lemon Chili noch leckerer und außergewöhnlicher geworden. Die Einsatzmöglichkeiten sind damit groß. Warum wir unser Obst bisher nicht gewürzt haben? Wahrscheinlich aus (Un-)Gewohnheit. Zu empfehlen ist es definitiv.

Da diese Bewertung aber im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache ist, bleibt abzuwarten, ob die beiden Gründer von Fruping auf den Geschmack der Investor:innen treffen. Gewünscht sind 70.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Ob ein Löwe anbeißen wird, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf Vox.

