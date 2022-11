Gefüllte Brottasche mit Avocado-Gurken-Topping (4 Portionen)

Zubereitungszeit 20 Minuten, Ruhezeit 70 Minuten, Backzeit 20–22 Minuten

Teig:

500 g Weizenmehl (Type 550) plus etwas zum Verarbeiten

20 g Sesam

Salz

7 g Trockenhefe

20 g Olivenöl

Füllung:

500 g Rinderhackfleisch

50 g Oliven ohne Stein

30 g frische Kräuter nach Belieben

1 TL getrockneter Majoran

50 g Tomatenketchup

Salz, Pfeffer

Dazu:

1 genussreife Avocado

30 g Zitronensaft

200 g Salatgurke schälen

10 Minzeblätter

20 g Olivenöl

Salz, Pfeffer

80 g rote Zwiebel schälen

Außerdem:

Backofen auf 220 °C Umluft vorheizen

Küchenmaschine mit Knethaken und Flachrührer

Backblech mit Backpapier auslegen

laktosefrei



Das Mehl mit Sesam, 12 g Salz, Hefe, 300 g hand- warmem Wasser und Olivenöl in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben und mit dem Knethaken auf der Stufe 2–4 gute 4 Minuten durchkneten lassen. Die Schüssel mit einer Abdeckhaube versehen und den Teig 1 Stunde ruhen lassen. • Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und in vier gleichmäßige Stücke teilen. Die Teigstücke zu Kugeln formen, mit einem Tuch abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. • In der Zwischenzeit das Rinderhackfleisch in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben. Oliven und Kräuter hacken und mit Majoran und Ketchup zugeben. Die Mischung mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Flachrührer vermengen. • Die Temperatur des Backofens auf 200 °C Umluft reduzieren. Die Teigstücke oval auf etwa 20 cm Länge und 15 cm Breite ausrollen. Die Fleischmasse gleichmäßig darauf verteilen und jeweils einen Rand von 2 cm frei lassen. Die Seiten einschlagen, dann die Enden zusammendrücken. Auf das Backblech setzen und im heißen Ofen 20–22 Minuten backen. • Avocado vierteln, den Kern entfernen und die Schale abziehen. Das Fruchtfleisch würfeln, in eine Schüssel geben und mit Zitronen­saft beträufeln. Gurke würfeln, Minzeblätter hacken und mit dem Olivenöl zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Die warmen Brottaschen mit dem Avocado-Gurken-Topping und den Zwiebeln belegen.

Mehr