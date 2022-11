Makkaroni-Pilz-Gröstl

Für 4 Personen

Zubereitungszeit ca. 25 Min.

500 g kurze Makkaroni (ersatzweise dünne Penne)

Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 kleines Bund glatte Petersilie

100 g geräucherte Schinkenwürfel

250 g Egerlinge (ersatzweise Champignons)

2 EL Olivenöl

Pfeffer

2 Eier (L)

3 EL Milch (ersatzweise Sahne)

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

3 EL geriebener Käse (z. B. Bergkäse oder Emmentaler)

1⁄2 TL Kümmel (nach Belieben)

1. Die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bissfest kochen, in ein Sieb abgießen, mit kaltem Wasser abkühlen und abtropfen lassen.

2. Während die Nudeln garen, die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden. Zwiebel, Knoblauch, Petersilie und Schinkenwürfel mischen.

3. Die Egerlinge putzen und trocken abreiben. Die Stiele kürzen und die Hüte in sehr dünne Scheiben hobeln.

4. Das Öl in einer großen beschichteten Pfanne stark erhitzen. Egerlinge darin 3–4 Min. anbraten. Die Schinkenmischung dazugeben und ca. 3 Min. mitbraten. Die abgetropften Makkaroni untermischen und mit- braten. Alles kräftig pfeffern und vorsichtig salzen.

5. Die Eier mit der Milch oder Sahne verquirlen, mit Salz und Pfeffer, dem Muskat und dem geriebenen Käse mischen. Eiermischung über die Makkaroni gießen, daruntermischen und ganz leicht stocken lassen.

6. Das Makkaroni-Pilz-Gröstl nach Belieben mit Kümmel bestreuen und sofort in der Pfanne servieren.

Mehr