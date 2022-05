Sie haben einen anstrengenden Tag vor der Brust, pickepackevoll gepackt mit Aufgaben, die ordentlich Hirnschmalz beanspruchen werden, sind aber nicht zum Essen gekommen? Das ist eine ganz schlechte Voraussetzung für einen Tag, an dem geistiger Tatendrang gefordert ist. Denn auch das schnellste Auto kann ohne Sprit nicht fahren. Beim Gehirn ist das nicht anders. Wird ihm keine Energie zugeführt, fällt ihm die Arbeit schwer.

Müdigkeit und Kopfschmerzen können Anzeichen dafür sein, dass dem Gehirn etwas fehlt – in vielen Fällen ist das Wasser. Das menschliche Hirn besteht zu etwa 80 Prozent aus Wasser, dehydriert es, kann das dazu führen, dass die Durchblutung im Kopf aber auch die Sauerstoffversorgung nicht mehr läuft wie geschmiert. Aber nicht nur ein gut geführter Wasserhaushalt ist für die Leistungsfähigkeit des Gehirns Gold wert.

Das falsche Essen lässt das Hirn altern

Wer ständig Chips und Pommes futtert, tut damit dem Kopf keinen Gefallen. Die Transfette darin, das sind gehärteten Pflanzenfette, lassen das Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen. So gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass durch sie das Hirnvolumen abnimmt, es dadurch schneller altert. Auch der Zuckerkonsum sollte gedrosselt werden. Zucker kann zwar bei abfallender Leistungsstärke einen kurzfristigen Energieschub auslösen, Studien legen aber nahe, dass er auch langfristige Schäden im Oberstübchen verursachen kann, sich negativ auf das Erinnerungsvermögen auswirkt.

Die Wahl der richtigen Lebensmittel kann entscheidend dafür sein, wie gut oder schlecht wir uns an einem Tag konzentrieren können. So gibt es eine ganze Reihe Lebensmittel, die mit Fug und Recht als Brainfood beschrieben werden können, da sie das Gehirn stärken und dafür sorgen, dass wir besser Denken können. So sind Nüsse eine weitaus bessere Snackalternative als Chips. Sie stecken voller Omega-3-Fettsäuren, zudem stecken in Nüssen auch wichtige Vitamine und Antioxidantien. Vor allem Walnüsse sind gute Helfer, wenn die Konzentrationsfähigkeit schwächelt. Auch in dem Superfood Avocado finden sich ungesättigte Fettsäuren, die sich unter anderem positiv auf die Durchblutung des Gehirns auswirken können.

Einen Überblick darüber, welche Lebensmittel dem Gehirn noch wohltun, bekommen Sie in der Fotostrecke oben.

