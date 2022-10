Unter anderem mit dieser Garnelen-Vorspeise überzeugte Marko Ullrich bei "The Taste 2019".

"The Taste"

"The Taste" Garnele mit Grapefruit-Punch – mit diesem Gericht überraschen Sie jeden Liebhaber von Meeresfrüchten

Zur Jubiläumsstaffel stellen wir die besten Rezepte aus zehn Jahren "The Taste" vor. Diesmal ein Garnelengericht von dem Sieger 2019, Marko Ullrich.

Bei "The Taste 2019" setzte sich Marko Ullrich gegen 15 weitere Kandidaten durch. Beim großen Finale holte er mit seinem Löffel-Menü vier Sterne und damit den Sieg. Sein Coach Alexander Herrmann schwärmte damals: "Marko hat eine unglaubliche Freude am Herd, die er sich nicht nehmen lassen darf. Marko ist absolut großartig." Mit dieser Anleitung kochen Sie die Vorspeise aus dem Siegermenü nach.

"The Taste"-Rezept: Geflämmte Garnele mit Grapefruit und Fenchel

Portionen 4 (Vorspeise)

Zutaten:

125 g Mini-Fenchelknollen

Zucker

Salz

150 ml Orangensaft

300 ml Grapefruitsaft

4 g Agar-Agar

1 TL Puderzucker

1 TL Fenchelsamen

1 Grapefruit

4 Riesengarnelen (ohne Kopf und Schale; entdarmt)

geräuchertes Meersalz

4 TL Crème double

4 TL Krustentierfond

Abrieb und Saft von 1 Bio-Limette

Außerdem: Flambierbrenner, runder Ausstecher (Ø 3 cm), Spritzbeutel

1. Das Fenchelgrün abzupfen und beiseitestellen. Die Knollen der Länge nach in feinste Streifen schneiden. Die Streifen zuckern, salzen und mit 1 Spritzer Orangensaft abschmecken. Vom Grapefruitsaft 1 EL abnehmen und das Fenchelgrün darin marinieren. Den übrigen Orangen- und Grapefruitsaft in einem kleinen Topf aufkochen, das Agar-Agar einmixen und 2 Minuten köcheln. Die Flüssigkeit in eine flache Auflaufform gießen und im Tiefkühlfach mindestens 30 Minuten kalt stellen.

2. Den Puderzucker in einer beschichteten Pfanne karamellisieren. Die Fenchelsamen einstreuen und in der Pfanne schwenken. Die Masse auf einem Bogen Backpapier verteilen und fest werden lassen.

"The Taste: Die besten Rezepte aus Deutschlands größter Kochshow – das Siegerbuch 2019" ist im Tre Torri Verlag erschienen, 144 Seiten, 10,98 Euro.

3. Die Grapefruit filetieren und die Filets beiseitestellen. Die Garnelen abflämmen und mit geräuchertem Meersalz würzen. Aus dem festen Grapefruitgelee mit dem Ausstecher Kreise ausstechen. Die Crème double mit dem Krustentierfond glatt rühren und in einen Spritzbeutel umfüllen. Mit Limettenabrieb und -saft abschmecken.

4. Den Fenchelsalat auf Tellern verteilen, die Garnelen anlegen, mit den Geleekreisen und dem Fenchelgrün garnieren. Die Crème double in Tupfen rundherum aufspritzen und die karamellisierten Fenchelsamen darüberbröseln.

Derzeit läuft immer mittwochs ab 20.15 Uhr die Jubiläumsstaffel von "The Taste" auf Sat.1. Mit dabei sind Frank Rosin, Alex Kumptner, Alexander Herrmann und der Titelverteidiger Tim Raue.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.