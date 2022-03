So langsam kann man die Grillsaison schon schnuppern. Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt langsam die Vorfreude auf zartes Grillfleisch und Schmorgemüse. Und das sind die acht Must-haves fürs Angrillen.

Moment mal, mag sich der eine oder andere beim kurzen Blick auf den Kalender fragen: Hat das mit dem Grillen nicht noch ein bisschen Zeit? Ja und nein. Wer einen Holzkohlegrill sein Eigen nennt, muss sich tatsächlich noch ein wenig gedulden. Es sei denn, er hat etwas Grillkohle aus der Vorsaison übrig und findet ein paar gleichsam Verrückte, die auch Bock darauf haben, schon im Februar anzugrillen. So betrachtet haben, und das schreibe ich als gebürtige Thüringer nur sehr ungern, Gasgrill-Fans einen kleinen Vorteil. Denn zumindest die Indoor-Varianten der feuerfreien Grills (wie dieser Tischgrill von Weber) können im Grunde das ganze Jahr über angeschmissen werden. Gaskartusche angestöpselt und fröhlich drauflos gebrutzelt. Doch weil das mit Würstchen, Nackensteaks und Feta-Gemüse auf die Dauer langweilig wird, wird auch an Gasgrills viel experimentiert. Welche Tools man (und Frau) dafür braucht und was beim Gasgrillen noch unverzichtbar ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. Grillschürze

Wo gebrutzelt wird, spritzt und kleckert es. Weil sich das kaum vermeiden lässt und Fettflecken schwer aus Hemd und Hose gehen, tragen Grillmeister:innen Schürze. Wahlweise aus robuster Baumwolle oder strapazierfähigem Leder. Und am besten Unisex, damit man sich spontan beim Brutzeln abwechseln kann. Zudem vorteilhaft: eine wachsbeschichtete äußere Schicht und zwei Taschen für unverzichtbare Gadgets wie Fleischthermometer, Gewürze und was der Griller sonst noch so braucht.

2. Grill-Flaschenhalter

Ein BBQ ohne Bier? Kaum vorstellbar. Und damit auch der Grillmaster nicht verdurstet, gibt es den praktischen Flaschenhalter für das Pils am Grill. Befestigt wird das kleine Stahlkörbchen ganz flexibel mit zwei Magneten. Smart: Ein Flaschenöffner ist im Boden integriert. Prost!

3. Grillmatte

Gegrillt und vertilgt sind Rippchen, Würstchen, Fisch und Gemüse meist sehr schnell. Das mit der Arbeit und dem Vergnügen danach klappt beim Grillen leider nicht wirklich. Denn nur wenn man sich für das Grill reinigen danach noch etwas Zeit nimmt, schmeckt das Fleisch auch beim nächsten Mal. Wer stattdessen lieber ein Bierchen mehr trinken möchte, könnte es mit einer Grillmatte versuchen. Der smarte BBQ-Helfer von Komoto ist aus einem Glasfasergewebe und mit Teflon beschichtet. Das Prinzip ist simpel: Matte auf den Grillrost legen, Grillgut drauf, wie gewohnt brutzeln, fertig! Die Matte kann mit einer Schere auf die gewünschte Größe geschnitten werden und ist spülmaschinenfest. Alles in allem also eine echt saubere Sache. Schöner Nebeneffekt: Mini-Würstchen, Bacon oder andere kleine Leckereien fallen nicht mehr so leicht durch den Rost. Hier ist die Komoto Grillmatte erhältlich.

4. Flammenverteiler

Grillen mit Gas ist im Vergleich zur Holzkohlevariante die deutlich sauberere Angelegenheit (wenn man das beim Grillen überhaupt so nennen kann). Pluspunkt also für die Balkongriller. Dafür verteilt sich die Hitze unter dem Grillgut bei Weitem nicht so gleichmäßig, denn die Brenner sind im Gegensatz zu den glühenden Briketts nicht flexibel. Die Flamme muss also anders verteilt werden, um das Fleisch perfekt garen zu können. Die Lösung: sogenannte Flammenverteiler aus Edelstahl. Die Idee: Die mit Löchern oder Schlitzen perforierten Bleche werden über den Gasbrennern platziert. Die Hitze strömt nun durch jede der Öffnungen und brutzelt das Grillgut deutlich gleichmäßiger. Schöner Nebeneffekt: Die Bleche schützen die empfindlichen Brenner vor herunter tropfendem Fett und landen später in der Spülmaschine.

5. Spare-Rib-Halter

Rippchen (oder auch Spare Ribs) gehören zum absoluten Klassiker auf Grillpartys. Doch oft ist es auch eine mittelschwere Sauerei, wenn die marinierte Fleischknabberei auf dem Rost landet. Und genau hier kommt der Spare-Rib-Halter ins Spiel. Das Edelstahl-Teil von Weber ist sogar beidseitig nutzbar. Auf der einen können die Rippchen akkurat aufgereiht werden – ähnlich wie Teller in einer Spülmaschine. Das spart Platz auf dem Grill und ist zudem eine saubere Sache. Auch auf den Kopf gestellt, dient das Rippchen-Regal als smarter Grillhelfer. Saftiger Braten kann in dem Edelstahlkörbchen smart gegart werden.

6. Räucherröhre/Smoker Tube

Allein mit Bratwurst und Nackensteak gewinnt man am Grill heutzutage keinen Blumentopf mehr. Längst landen auch Fisch, Gemüse, Kartoffeln und vegane Leckereien auf den Grills dieser Welt. Und statt das Grillgut dem Feuer direkt auszusetzen, geht der Trend zum indirekten Grillen. Heißt: Das Fleisch wird kurz und scharf angebraten und danach (in Alu-Folie) verpackt zum schonenden Garen an den Rand des Rosts gelegt. Und wer noch etwas experimentierfreudiger ist, versucht sich mal am Räuchern. Das klappt am besten mit einer Räucherbox oder einer Smoker Tube und klappt sowohl heiß als auch kalt. Mit Fisch und mit Fleisch, aber auch Käse oder Nüssen. Je nachdem womit die Box oder Röhre befüllt werden, verfeinern Räucheraromen aus Kirsche, Buche, Zirbe oder anderem Holz die Speisen. Hier gibt's einen Räucherchip-Mix mit Holz aus Österreich.

7. Grillhandschuhe

Auch wenn es am Gasgrill keinen Funkenflug gibt – heiß ist die Grillfläche trotzdem. Deshalb geht auch hier Sicherheit vor. Grillhandschuhe müssen sein. In die Grillhandschuhe von Rösle wurden flammenhemmende META-Aramidfasern eingearbeitet, das Innenfutter aus Baumwolle ist atmungsaktiv. Für den nötigen Grip an der Grillzange sorgen kleine Silikonapplikationen. Am neuralgischen Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger schützt eine Lederverstärkung zusätzlich vor möglichen Brandverletzungen. Schön: Die Handschuhe können bei 30 Grad in die Waschmaschine.

8. Webers Gasgrillbibel

Man kann aus dem Grillen auch eine Wissenschaft machen. Feinschmecker werfen die Fleischscheiben und Bratwürste nicht nur auf den Grill und warten bis sie von beiden Seiten knusprig braun sind. Fruchtige, exotische oder pikant-scharfe Marinaden sind da noch die leichtesten Übungen. Doch auch dafür gibt's in Webers Grillbibel Tipps und Rezepte. Insgesamt 160 Ideen für perfekte Steaks, Fisch oder Burger haben die Autoren in dem Buch zusammengetragen. Alles illustriert und in Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. Wer noch Inspiration für den ersten Grillabend des Jahres sucht, wird in diesem Grillbuch fündig.

