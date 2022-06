Im Sommer ist die Fleischeslust besonders groß. Gemeint ist hier nicht die Freude an der Kopulation, sondern das gute alte Grillen. Anfeuern, Wurst auf den Grill, brutzeln, essen und von vorne. Sie wissen schon. Auch Rukmini Iyer schmeißt gern den Grill an, liebt es, draußen zu kochen und zu essen. Zumal das Grillen an sich eine wunderbar simple Tätigkeit sei. Allerdings kommt bei der britischen Starköchin weder Fisch noch Fleisch, Wurst oder Steak aufs Rost, sondern ausschließlich pflanzliche Kost. Ihr neues Grillbuch "Green BBQ" ist ein Quell der Inspiration für alle, die Lust haben, sich vom 0815-Barbecue zu verabschieden.



Rukmini Iyer ist in Großbritannien ein Star. Bekannt geworden ist die Foodstylistin unter anderem durch ihre Bestseller-Kochbuchreihe "Roasting Tin". Ihr Anspruch ist kein geringerer, "als die Art und Weise, wie die [britische] Nation kocht, mit einem Bratentopfrezept nach dem anderen zu verändern". Warum Sie jetzt ihr Werkzeug wechselt, auf den Grill umschwenkt und ein vegetarisches Grillbuch geschrieben hat? Ihre Familie ernähre sich vegetarisch, viele Freunde inzwischen auch. Nur sie selbst esse noch ab und zu Fleisch, erzählt sie.

© Adobe Stock Meinung Start der Grillsaison Warum grillen Männer so gern? Eine hitzige Antwort

Das Grillen neu gedacht

Warum also nicht mit der Tradition brechen? Sie habe es reizvoll gefunden, eine Alternative zum Barbecue, bei dem in der Regel dem Fleischgenuss in Massen gefrönt wird, anzubieten. Eine Alternative, die mindestens ebenso aromatisch und köstlich ist, aber eben vegetarisch oder vegan. In dem Rezepte-Fundus finden sich Appetithappen wie Ananasspieße mit Halloumi und Minze. Leichte Speisen wie Brotsalat mit Grapefruit und Fenchel oder die marokkanische Grillkartoffel mit Salzzitrone als Sattmacher. Dazu gibt es Gerichte "auf die Hand" und heiße Desserts.



Insgesamt stecken 75 Rezepte zwischen den Buchklappen von "Green BBQ". Sie eignen sich für drinnen und draußen, fürs Dinner zu zweit wie fürs Grillfest mit Freunden. Und sind zudem schnell gemacht. Die Zubereitung, so das Versprechen von Iyer, dauert nicht länger als 20 Minuten. Obendrauf gibt die Britin Anregungen zum Verwerten der Grillreste und nützliche Tipps fürs Grill-Equipment.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.