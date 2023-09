Geile Schnittchen: Diese Rezepte machen belegte Brote zur Suchtgefahr

"Käsebrot – ist ein gutes Brot. Käsebrot, Kä- Kä- Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Butterbrot und Quark schmecken sicher gut. Doch das Käsebrot geht direkt ins Blut" – so klingt die berühmt-berüchtigte Ode von Helge Schneider. Und wirklich niemand will ihm sein Käsebrot schlecht reden. Käsebrot ist schließlich wirklich ein gutes Brot. Aber man muss auch ehrlich sein: Es geht besser. Geschmacklich spannender allemal. Dafür braucht es nicht viel mehr als ein bisschen Fantasie oder eben Prue Leith. Die südafrikanische Kulinarik-Größe hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass Schnittchen geschmacklich aufs nächste Level zu heben – statt dem Käse-Einerlei und der klassischen Wurst-Gürkchen-Kombo gibt es bei ihr Balsamico-Auberginen oder Frischkäse mit Aprikosen aufs Brot.

Für manche gehört der Tatort zum Sonntagabendritual, für Prue Leith ist es die Kleinigkeit auf geröstetem Brot. Ein kleiner Luxus, den sie etablierte, nachdem die Kinder aus dem Haus waren – unkompliziertes, schnell gemachtes Soul Food auf die Hand. 30 Jahre ist das inzwischen her. Das ist eine Menge Zeit für Experimente. In "Toast it! Krosse Brotscheiben üppig belegt" hat Leith 75 ihrer kreativen Rezepte aufgeschrieben. Dazu gehören altbewährte Klassiker wie Rührei und Champignons auf Brot, aber auch originellere Toppings wie Grünkohl-Stampf, gerösteter Butternusskürbis oder Entenei. Was alle Rezepte miteinander gemein haben: sie sind schnell zubereitet.

Krosse Brote – schnell, bequem, köstlich

Schnelligkeit und Bequemlichkeit seien heute für viele – auch für sie selbst – wichtig, schreibt Leith im Vorwort des Buches. Daher nutze sie zahlreiche zubereitete Zutaten, ob in Flaschen oder Konserven, wann immer sie könne. "Ich habe die Vorbehalte gegen Fertigsaucen oder Lebensmittel aus Päckchen und Dosen nie ganz verstanden", so Leith. So lange die Qualität stimme, spreche nichts dagegen. Wer jedoch alles von A bis Z selbst herstellt, findet im Buch auch Tipps zur Zubereitung einiger Grundzutaten wie zur Herstellung eines Fladenbrots. Das sei sogar so fix gemacht, dass man es schneller nicht im Supermarkt kaufen könne.

