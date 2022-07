Die Nachricht erschütterte Italien. Im vergangenen Dezember schnappte sich ein Ungar bei den Gelato Festival World Masters die Auszeichnung für die weltbeste Eissorte. Ádám Fazekas drehte mit seiner Kreation "Pistazie Frucht" allen eine lange Nase. Nun wurde die Weltordnung – zumindest im Bereich der frostigen Süßspeise – wieder hergestellt. Beim renommierten Gelato Festival World Ranking 2022 setzte sich nun wieder ein Italiener das Krönchen auf.

Marco Venturino darf sich seit Donnerstag bester Eismacher der Welt nennen. Mit 246 Punkten und einem großem Abstand von 21 Punkten auf Rang zwei setzte er sich an die Spitze des Tableaus. Italien dominiert wenig überraschend das Ranking und ist unter den Top 10 der Besten sechsmal vertreten. Zwei Frauen gehören zu den tonangebenden Eiskünstler:innen – darunter eine Rad-Weltmeisterin.

Zwei Eismacherinnen mischen die Branche auf

Als Profi-Rennfahrerin holte sich Giovanni Bonazzi mit ihrem Mountainbike bereits zweimal einen Weltmeistertitel. Ihre Eiskünste sich nicht von minderer Qualität. Sie ist in diesem Jahr die drittbeste der Branche, knapp vor der US-Amerikanerin Savannah G. Lee. Die Eismacherin aus San Francisco holt mit ihrer "The All American"-Komposition den vierten Platz nach Übersee.

Deutschland kann ganz vorne nicht mitmischen, muss sich aber keinesfalls verstecken. Das beste Eis auf deutschem Terrain gibt's bei Guido und Luca De Rocca. Beide zaubern im Eiscafe De Rocco in Schwabach das Eis in die Tüte und teilen sich mit jeweils 72 Punkten Platz 43. Auch Guiseppe Cimino (Platz 48) und Francesco Bontempo (50) holen für Deutschland noch Plätze unter den Top 50.

Das Gelato Festival World Ranking ist das größte seiner Art in der Welt. Bewertet werden die Eismacher auf Grundlage eines komplexen Punktesystems. Es zählen unter anderem alle Punkte, die in den vergangenen elf Wettbewerbsjahren gesammelt wurden in die Wertung. Mehr als 5000 Eismacher wurden von Hunderten Experten bewertet. Knapp 1100 haben die Mindestanforderungen erfüllt und es auf die Rangliste 2022 geschafft.

