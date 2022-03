Von März bis Mai heißt es Bärlauch-Zeit. Das würzige Kraut ist nun in frischer Form erhältlich und bereichert die saisonale Küche. Zusammen mit Pasta entfaltet das Knolauchkraut sein vollstes Aroma. Das Rezept für das schnelle Gericht, zubereitet in nur 15 Minuten.

Wenn im Frühjahr ein aromatischer, doch milder Duft von Knoblauch durch die Wälder zieht, ist es offiziell Bärlauch-Zeit. Bereits im März zeigt das Kraut seine ersten Blätter und kann bis Mai geerntet werden, dann verliert es stark an Aroma. Sein charakteristischer, nicht zu scharfer Knoblauchgeschmack macht Bärlauch zu einem attraktiven Würzkraut der Frühlingsküche.

Frischer Bärlauch wird meist kleingehackt unter Gerichte gemischt – zum Beispiel in Suppen, Soßen, Salaten, Pesto, Dips oder Kräuterbutter – oder alternativ zum Garnieren über Speisen gestreut. Übrigens: Sowohl Blüte als auch Zwiebel des Bärlauchs sind essbar. Die Zwiebeln lassen sich wie Kapern einlegen, geben aber auch frischen Speisen wie Salaten ein einzigartiges Aroma.

Bärlauch ist nicht nur geschmacklich, sondern auch gesundheitlich eine Bereicherung, nicht umsonst ist das Kraut schon lange als Heilpflanze bekannt. Einer Legende nach sollen die Kelten und Germanen der Pflanze ihren Namen gegeben haben, als sie beobachteten, dass Bären nach ihrem Winterschlaf als erstes die Blätter vom Bärlauch aßen, um sich mit seiner Hilfe zu stärken. Unrealistisch ist das nicht, schließlich punktet Bärlauch mit einer Reihe an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Vor allem der hohe Gehalt an Vitamin C und Schwefel macht das Kraut so wertvoll. So soll es entgiftend und entzündungshemmend wirken und das Immunsystem stärken.

Vorsicht beim Bärlauch-Pflücken

Mittlerweile gehen immer mehr Menschen selbst hinaus in die Natur, um nach frischem Bärlauch zu suchen und seine aromatischen Blätter zum späteren Verzehr zu ernten. Doch hier gibt es einige Dinge zu berücksichtigen. Die Bärlauchpflanze ähnelt dem Maiglöckchen und der Herbstzeitlose. Beide Pflanzen sind giftig, ein Verzehr kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Bärlauchblätter erkennen Sie an der breiten, ovalen Blattform, welche matt ist und eine hervorgehobene Mittelrippe aufweist. Auch eine zwiebelartige Wurzel gibt Aufschluss darüber, dass es sich tatsächlich um Bärlauch handelt. Nicht zuletzt identifizieren Sie das Kraut am typischen Knoblauchgeruch. Zerreiben Sie hierfür ein Blatt zwischen den Fingern. Handelt es sich um Bärlauch, werden Sie einen starken Knoblauchgeruch wahrnehmen können.

Vegane Küche in 15 Minuten

Die Blätter des Bärlauchs lassen sich nicht nur hervorragend püriert als Pesto verarbeiten, sondern geben Pasta-Gerichten auch in ganzer Form eine wunderbar würzige Note. Dank unkomplizierter Zubereitung mit wenigen Zutaten stellen Sie ein aromatisches, frühlingshaftes Bärlauch-Gericht in weniger als 15 Minuten her.

Ordentlich viel Knoblauch und ein wenig Chili, goldgelb geröstet in reichlich hochwertigem Olivenöl, stellt die kulinarische Grundlage für dieses Blitz-Rezept dar. Da die enthaltenen Schwefelverbindungen des Bärlauchs durch Hitze zerstört werden, verliert er durch Kochen sein Aroma. So wird das würzige Kraut dem Gericht erst am Ende der Zubereitung hinzugefügt. Einen einzigartigen Geschmack geben zudem Hefeflocken. Ihr kräftig käsiges und würziges Aroma macht sie zu einem unschlagbaren veganen Würzmittel und Parmesan-Ersatz, zudem punkten die Flocken mit reichlich Nährstoffen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum natürlichen Geschmacksverstärker. Gut durchmengt und garniert mit frischem Bärlauch ist das frühlingshafte Pastagericht verzehrbereit. Guten Appetit.

Rezept für eine cremige Bärlauch-Pasta in 15 Minuten

Zutaten

300 Gramm Spaghetti, Trockengewicht

4 Knoblauchzehen

200 Gramm frischer Bärlauch

1 Chilischote

150 Milliliter natives Olivenöl

Salz, Pfeffer

Brühe

Hefeflocken

Zubereitung