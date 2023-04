von Bert Gamerschlag Überall findet sich jetzt Lamm auf den Speisekarten der Restaurants. Und auch auf vielen Oster-Festtafeln. Warum dies so ist, erklärt das Alte Testament. Und wir geben dann noch Tipps, wie der Braten besser gelingt.

Das Fleisch des Lamms gehört zum Feinsten, das wir uns braten können. Wie schön, dass das heute einfacher gelingt als früher. Längst nämlich ist Lammfleisch leicht zu finden, a) durch das Angebot der sehr guten Tiefkühlware aus Neuseeland und b) über die türkischen Lebensmittelläden, die selbst in kleineren Städten häufig Frischfleisch führen. Meist stammt das Lamm aus Deutschland.

Verschwunden ist dagegen das Wissen, warum wir eigentlich zu Ostern Lammfleisch essen. Bevor wir also Temperaturen und Garzeiten diskutieren, tauchen wir kurz ab in den Brunnen der Vergangenheit, in die Bibel, Altes Testament, 2. Buch Mose, Exodus genannt.