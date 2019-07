Wasserspatzen, Fingergolatschen, Bethmännchen, Flurgönder – schon mal gehört? Falls ja, wohnen sie wahrscheinlich in einem Flecken von Deutschland, in dem etwas davon auf dem Tisch landet. Hinter all diesen Begriffen verstecken sich nämlich regionale Gerichte.

Im unten stehenden Quiz können Sie testen, wie gut Sie sich kulinarisch in Deutschland auskennen. Eine Übersicht über alle Gerichte finden Sie ein Stück weiter unten.

Wissen Sie, wo diese Gerichte zu Hause sind?

So geht's: Klicken Sie auf die Stelle in der Karte, wo sie die Heimat des oben angezeigten Gerichtes vermuten. Je näher sie dran sind, desto mehr Punkte gibt es. Der grüne Marker zeigt die richtige Stelle, oben wird nach dem Klick ein neues Gericht angezeigt. Sie können das Spiel mehrfach wiederholen, die Gerichte werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Weiter unten finden Sie eine Übersichtskarte sowie eine durchsuchbare Liste mit allen Gerichten. Mehr Infos zu den verwendeten Daten finden Sie am Artikelende.

Die komplette Übersicht: Was ist bei Ihnen zu Hause speziell?

Wollen Sie auf einen Blick sehen, wo in Deutschland Flurgönder, Krüllkuchen, Kräppelchen, Schäufele oder Heinerle auf der Speisekarte stehen? Die unten stehende Karte zeigt es. Sie können in die Übersicht hinein- oder auch herauszoomen und den Ansichtsbereich verschieben. Klicken Sie zunächst in einen Landkreis und anschließend im Info-Fenster auf den Link, um nach einem Rezept für das Gericht zu suchen.

Gericht (Landkreis / Stadt) Ahle Wurst (Waldeck-Frankenberg Apfelküchle (Böblingen) Apfelküchle (Freudenstadt) Apfelküchle (Ortenaukreis) Apfelmuskuchen (Jerichower Land) Ausstecherle (Alb-Donau-Kreis) Ausstecherle (Enzkreis) Ausstecherle (Ravensburg) Ausstecherle (Rems-Murr-Kreis) Ausstecherle (Stuttgart) Backschinken (Grafschaft Bentheim) Bärlauch (Dingolfing-Landau) Bärlauchpesto (Kaiserslautern) Bärlauchpesto (Kaiserslautern) Bärlauchpesto (Speyer) Bayrisch Creme (Bad Tölz-Wolfratshausen) Berliner (Zweibrücken) Bethmännchen (Cochem-Zell) Bethmännchen (Hochtaunuskreis) Blaubeerkuchen (Lüneburg) Blaue Zipfel (Erlangen) Blaukraut (Landsberg am Lech) Blaukraut (Rottal-Inn) Blaukraut (Tirschenreuth) Blintschiki (Baden-Baden) Blonder Engel (Main-Tauber-Kreis) Blutkuchen (Schmalkalden-Meiningen) Bohnensuppe (Pirmasens) Boller (Flensburg) Borschtsch (Nordhausen) Bosna (Altötting) Bosna (Berchtesgadener Land) Bosna (Traunstein) Bouletten (Wolfsburg) Bratapfel (Birkenfeld) Bratapfel (Gifhorn) Brezen (Fürstenfeldbruck) Brezenknödel (Dillingen a.d. Donau) Briegel (Heidenheim) Briegelschmiere (Ostalbkreis) Broiler (Schwerin) Bruckbam (Freyung-Grafenau) Buletten (Berlin) Butterbier (Olpe) Butterlochkuchen (Gießen) Butterstreusel (Dahme-Spreewald) Coburger Bratwurst (Coburg) Coburger Bratwurst (Coburg) Dampfnudel (Landau in der Pfalz) Dampfnudel (Ludwigshafen am Rhein) Dampfnudel (Mannheim) Dampfnudel (Rhein-Neckar-Kreis) Dampfnudel (Rhein-Pfalz-Kreis) Dampfnudeln (Germersheim) Dampfnudeln (Kusel) Detscher (Hildburghausen) Dibbelabbes (Regionalverband Saarbrücken) Dinnele (Bodenseekreis) Dippelappes (Neunkirchen) Donauwellen (Günzburg) Döppekooche (Vulkaneifel) Döppekuchen (Ahrweiler) Döppekuchen (Koblenz) Döppekuchen (Mayen-Koblenz) Döppekuchen (Neuwied) Dotsch (Bayreuth) Dotsch (Bayreuth) Dotsch (Neustadt a.d. Waldnaab) Dulges (Lahn-Dill-Kreis) Dünnele (Konstanz) Dünnele (Tuttlingen) Eierfrikassee (Salzlandkreis) Eierkäse (Altenkirchen (Westerwald)) Eierkuchen (Saale-Holzland-Kreis) Eierkuchen (Weimar) Eierpfannkuchen (Neumünster) Eierplinse (Oberspreewald-Lausitz) Eierplinse (Oder-Spree) Eierplinse (Spree-Neiße) Eiersalat Ddr (Eichsfeld) Eierschecke (Saalekreis) Eierschecke (Sonneberg) Einlegegurken (Bottrop) Eisbein (Oberhavel) Elisenlebkuchen (Erlangen-Höchstadt) Elisenlebkuchen (Weißenburg-Gunzenhausen) Entenbrustfilet (Delmenhorst) Erdäpfelkas (Passau) Erdäpfelkas (Passau) Feenküsse (Eifelkreis Bitburg-Prüm) Filettopf (Höxter) Fingergolatschen (Mansfeld-Südharz) Flachswickel (Esslingen) Flachswickel (Ludwigsburg) Flachswickel (Zollernalbkreis) Fläschknepp (Südliche Weinstraße) Fleischküchle (Heilbronn) Fleischküchle (Heilbronn) Fleischküchle (Rottweil) Fleischpflanzerl (Erding) Fleischpflanzerl (Freising) Fleischpflanzerl (Landshut) Fleischpflanzerl (Landshut) Fleischpflanzerl (München) Fleischpflanzerl (München) Fleischpflanzerl (Neuburg-Schrobenhausen) Fleischpflanzerl (Ostallgäu) Flurgönder (Fulda) Folienkartoffel (Gelsenkirchen) Fränkische Bratwurst (Roth) Franzbrötchen (Hamburg) Franzbrötchen (Stade) Freiberger Eierschecke (Mittelsachsen) Friesische Bohnensuppe (Wilhelmshaven) Friesischer Schneckenkuchen (Nienburg (Weser)) Frikadellen (Duisburg) Froschkutteln (Pforzheim) Für Eiersalat (Dessau-Roßlau) Futjes (Schleswig-Flensburg) Gabelplätzchen (Ilm-Kreis) Gaisburger Marsch (Hohenlohekreis) Gänsekeulen (Krefeld) Gärtnerkuchen (Wartburgkreis) Gehacktesstippe (Börde) Gehacktesstippe (Harz) Gehacktesstippe (Magdeburg) Geheiratete (Saarpfalz-Kreis) Gerupfter (Bad Kissingen) Gerupfter (Kitzingen) Goaßmaß (Regen) Griesnockerl (Lichtenfels) Grießnockerl (Eichstätt) Grüne Krapfen (Neu-Ulm) Grüne Soße (Frankfurt am Main) Grüne Soße (Hersfeld-Rotenburg) Grüne Soße (Main-Kinzig-Kreis) Grüne Soße (Offenbach) Grüne Soße (Wetteraukreis) Grünkohl (Bremen) Grünkohl (Celle) Grünkohl (Paderborn) Halbkalter Kuchen (Gera) Haschee (Frankenthal (Pfalz)) Hecht (Vorpommern-Rügen) Heidesand (Braunschweig) Heidesand Plätzchen (Diepholz) Heinerle (Aschaffenburg) Heinerle (Aschaffenburg) Heinerle (Schweinfurt) Heinerle (Schweinfurt) Heinerle (Würzburg) Heinerle (Würzburg) Herrencreme (Wesel) Hollersirup (Weilheim-Schongau) Hühnerfrikassee (Heidekreis) Hutzelbrot (Sigmaringen) Kabeljau (Oldenburg) Kaiserschmarrn (Garmisch-Partenkirchen) Kalte Schnauze (Brandenburg an der Havel) Kaninchenbraten (Sömmerda) Kartoffelbrei (Göttingen) Kartoffelsuppe (Holzminden) Kartoffelsuppe (Lüchow-Dannenberg) Kasseler Brocken (Kassel) Kasseler Brocken (Kassel) Kesselgulasch (Ingolstadt) Kesselkuchen (Bonn) Kirschenplotzer (Neckar-Odenwald-Kreis) Kirschenplotzer (Rastatt) Kirwakuchen Grießschmier (Weiden i.d. OPf.) Kloppschinken (Stendal) Klüter (Mecklenburgische Seenplatte) Klütje (Aurich) Klütje (Emden) Knackwurst (Eisenach) Knudeln (Euskirchen) Knüppelkuchen (Burgenlandkreis) Knüppelkuchen (Dresden) Knüppelkuchen (Kyffhäuserkreis) Knüppelkuchen (Prignitz) Kochkäse (Bergstraße) Kochkäse (Darmstadt) Kochkäse (Darmstadt-Dieburg) Kochkäse (Miltenberg) Kochkäse (Neustadt an der Weinstraße) Kochkäse (Odenwaldkreis) Königsberger Klopse (Uckermark) Krabbensuppe (Cuxhaven) Krapfen (Rhön-Grabfeld) Kräppelchen (Leipzig) Kräppelchen (Leipzig) Kratzete (Emmendingen) Kratzete (Freiburg im Breisgau) Kratzete (Lörrach) Kratzete (Waldshut) Krautkrapfen (Augsburg) Krautkrapfen (Augsburg) Krebbel (Essen) Kreppel (Main-Taunus-Kreis) Kreppel (Offenbach am Main) Kreppeln (Schwalm-Eder-Kreis) Krüllkuchen (Ammerland) Krüllkuchen (Oldenburg (Oldb)) Kürbisbrot (Rotenburg (Wümme)) Kürbiskompott (Barnim) Labskaus (Friesland) Labskaus (Nordfriesland) Labskaus (Nordwestmecklenburg) Labskaus (Osterholz) Labskaus (Ostholstein) Labskaus (Pinneberg) Labskaus (Wesermarsch) Labskaus (Wittmund) Lammkarree (Hagen) Lende (Limburg-Weilburg) Lende (Neumarkt i.d. OPf.) Lende (Südwestpfalz) Lendentopf (Marburg-Biedenkopf) Lippischer Pickert (Herford) Mandelhörnchen (Steinburg) Marillenknödel (Kaufbeuren) Mäuschen (Trier) Mehlbeutel (Dithmarschen) Mehlbolzen (Vechta) Mehlknödel (Saarlouis) Mischgemüse (Gotha) Möhrensalat (Schaumburg) Mutschel (Reutlingen) Mutzbraten (Altenburger Land) Mutzbraten (Unstrut-Hainich-Kreis) Mutzen (Düren) Mutzen (Heinsberg) Mutzen (Lübeck) Mutzen (Rhein-Erft-Kreis) Mutzen (Städteregion Aachen) Mutzenmandeln (Hamm) Neujahrskuchen (Bremerhaven) Obatzda (Starnberg) Obazda (Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) Ochsenfetzen (Ebersberg) Ofenschlupfer (Göppingen) Palmbrezel (Ulm) Pfannekuchen (Leverkusen) Pfeffernüsse (Main-Spessart) Pfefferpotthast (Herne) Pfefferpotthast (Unna) Pichelsteiner (Amberg) Pichelsteiner (Kempten (Allgäu)) Pickert (Bielefeld) Pickert (Gütersloh) Pickert (Lippe) Pickert (Remscheid) Plinse (Cottbus) Plinsen (Bautzen) Plinsen (Meißen) Potthucke (Hochsauerlandkreis) Potthucke (Märkischer Kreis) Potthucke (Oberbergischer Kreis) Potthucke (Siegen-Wittgenstein) Püfferkes (Kleve) Puttes (Rhein-Sieg-Kreis) Quarkkuchen (Erfurt) Quarkspeise Ddr (Ludwigslust-Parchim) Quittengelee (Worms) Rehbraten (Straubing-Bogen) Reibekuchen (Köln) Reibekuchen (Westerwaldkreis) Rindsrouladen (Aichach-Friedberg) Röhrenklump (Helmstedt) Rotweinkuchen (Donau-Ries) Rübenmus (Kiel) Rübenmus (Plön) Rübenmus (Rendsburg-Eckernförde) Saibling (Pfaffenhofen a.d. Ilm) Salzekuchen (Vogelsbergkreis) Salzgurken (Saalfeld-Rudolstadt) Saure Bohnen (Bad Dürkheim) Saure Bohnen (Biberach) Saure Bratwürste (Amberg-Sulzbach) Saure Eier (Elbe-Elster) Saure Zipfel (Ansbach) Saure Zipfel (Ansbach) Saure Zipfel (Cham) Saure Zipfel (Kelheim) Saure Zipfel (Schwandorf) Saures Lüngerl (Straubing) Schales (Bernkastel-Wittlich) Schales (St. Wendel) Schäufele (Forchheim) Schäufele (Haßberge) Schäufele (Hof) Schäufele (Hof) Schäufele (Nürnberg) Schäufele (Nürnberger Land) Schäufele (Schwabach) Schäufele (Wunsiedel i. Fichtelgebirge) Schäuferla (Bamberg) Schäuferla (Bamberg) Scheiterhaufen (Memmingen) Scheiterhaufen (Unterallgäu) Schichtkohl (Teltow-Fläming) Schichtkraut (Suhl) Schmalzkuchen (Hameln-Pyrmont) Schmalzkuchen (Hildesheim) Schmalzkuchen (Peine) Schmalzkuchen (Region Hannover) Schmalzkuchen (Salzgitter) Schmandkuchen (Minden-Lübbecke) Schmorgurken (Frankfurt (Oder)) Schmorgurken (Havelland) Schmorgurken (Ostprignitz-Ruppin) Schmorkohl (Rostock) Schmorkohl (Vorpommern-Greifswald) Schneeflöckchen (Goslar) Schnellgurken (Görlitz) Schnellgurken (Nordsachsen) Schüttelgurken (Jena) Schuxn (Rosenheim) Schuxn (Rosenheim) Schwabenbrötchen (Calw) Schwäbischer Kartoffelsalat (Schwäbisch Hall) Schwammerbröih (Kulmbach) Schweinerückenbraten (Mönchengladbach) Selterskuchen (Halle (Saale)) Selterskuchen (Potsdam) Selterskuchen (Rostock) Semmelgeräusch (Greiz) Semmelkloß (Kronach) Semmelknödel (Oberallgäu) Semmelschmarrn (Fürth) Semmelschmarrn (Fürth) Senfgurken (Wittenberg) Soleier (Anhalt-Bitterfeld) Soleier (Wolfenbüttel) Soljanka Ddr (Märkisch-Oderland) Speckendicken (Cloppenburg) Speckendicken (Emsland) Speckendicken (Leer) Speckfett (Vogtlandkreis) Spießbraten (Solingen) Spitzbuben (Karlsruhe) Spitzbuben (Karlsruhe) Spitzbuben (Miesbach) Spitzbuben (Regensburg) Spitzbuben (Regensburg) Spitzkohl (Stormarn) Springerle (Heidelberg) Spritzgebäck (Bochum) Spritzgebäck (Oberhausen) Spritzgebäck (Viersen) Spundekäs (Alzey-Worms) Spundekäs (Bad Kreuznach) Spundekäs (Groß-Gerau) Spundekäs (Mainz) Spundekäs (Mainz-Bingen) Spundekäs (Rheingau-Taunus-Kreis) Spundekäs (Wiesbaden) Steckrüben (Harburg) Steckrübeneintopf (Herzogtum Lauenburg) Steckrübeneintopf (Verden) Stielmus (Dortmund) Stielmus (Ennepe-Ruhr-Kreis) Stielmus (Recklinghausen) Stielmus (Soest) Struwen (Borken) Struwen (Coesfeld) Struwen (Münster) Struwen (Steinfurt) Struwen (Warendorf) Stuten (Mülheim an der Ruhr) Topfkuchen (Osnabrück) Topfkuchen (Osnabrück) Topfkuchen (Uelzen) Vinschgerl (Dachau) Wasserspatzen (Trier-Saarburg) Weckmann (Düsseldorf) Weckmann (Mettmann) Weckmann (Rheinisch-Bergischer Kreis) Weckmann (Rhein-Kreis Neuss) Weckmann (Wuppertal) Weißkrautsalat (Altmarkkreis Salzwedel) Westfaelischer Pickert (Segeberg) Wickelklöße (Chemnitz) Wickelklöße (Weimarer Land) Wickelklöße (Zwickau) Winzerwecken (Breisgau-Hochschwarzwald) Winzerwecken (Schwarzwald-Baar-Kreis) Wirsingrouladen (Deggendorf) Wurstgulasch (Potsdam-Mittelmark) Wurstsalat (Tübingen) Wurzelgemüse (Werra-Meißner-Kreis) Würzfleisch (Erzgebirgskreis) Würzfleisch (Saale-Orla-Kreis) Zanderfilet (Mühldorf a. Inn) Zimtwaffeln (Merzig-Wadern) Zuckerkuchen (Northeim) Zwetschgendatschi (Lindau (Bodensee)) Zwiebelkuchen (Donnersbergkreis) Zwiebelkuchen (Rhein-Lahn-Kreis)

Über die verwendeten Daten: Die Daten stammen von Google Trends und wurden dem stern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Stand ist Februar 2018. Der Datensatz bildet regionale Suchanfragen der vergangenen fünf Jahre in Kombination mit dem Suchbegriff "Rezept" ab, die je Kreis oder kreisfreier Stadt ein deutlich höheres Suchinteresse als der Bundesdurchschnitt haben. Innerhalb dieser Rezept-Anfragen wurde das jeweils meist gesuchte Rezept ausgewählt.

Der Code für das Kartenquiz basiert auf "Quizzity" (Github)