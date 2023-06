Vom 3.-16. Juli 2023 heißt es wieder ab auf den heiligen Rasen – die 136. Wimbledon Championships stehen vor der Tür!

Auch wieder mit von der Partie: Sipsmith mit seiner Wimbledon Edition „Strawberry Smash Gin“. Dieser wurde vor zwei Jahren mit großer Spannung erwartet – traditionelles Handwerk und anspruchsvolle, zeitaufwendige One Shot-Destillation in kleinen Chargen garantieren außergewöhnliche Qualität und Geschmack. Einfach gesagt: britische Handwerkskunst vereint in einer Flasche! Dabei trägt die Wimbledon Edition nicht nur das Emblem des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, sie wurde auch von Hand mit echten Wimbledon-Erdbeeren aus der Ernte 2021 von Hugh Lowe Farms in Kent hergestellt – dem exklusiven Lieferanten für Wimbledon.

Fruchtig-erfrischende Rezeptidee mit Sipsmith Gin

Um die Essenz des gehobenen britischen Summer Sipping einzufangen, wurde ein weiterer klassischer englischer Sommergeschmack hinzugefügt, der ganz wunderbar zu frischen Erdbeeren passt – Minze. Komplex, subtil und ausgewogen begeistert der erfrischende Sipsmith Strawberry Smash Gin Nase und Gaumen.

Und nun die Frage: Was gibt es besseres, als bei dem traditionsreichsten Tennisturnier der Welt live vor Ort zu sein? Jeder Tennisspieler schwärmt von der einzigartigen Atmosphäre in London, der Eleganz und Historie auf der Anlage. Jetzt mitmachen und nach Wimbledon fliegen – denn gemeinsam mit Sipsmith wird folgender Gewinn verlost:

• 2 Centre Court-Tickets für Dienstag, den 4. Juli 2023

• Flug und Übernachtung im Best Western Chiswick Palace Hotel

• Besuch der Sipsmith-Destillerie

• 2 Flaschen Sipsmith Strawberry Smash Gin

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 24.06.2023

Jetzt mitmachen und 2x1 Centre-Court Tickets inklusive Flug und Übernachtung im Best Western Chiswick Palace Hotel, Besuch der Sipsmith-Destillerie & 2x1 Flasche Sipsmith Strawberry Smash Gin im Wert von á 655€ gewinnen.

Für die Reise muss ein Reisepass vorhanden sein.