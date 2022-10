Einen leckeren Gin Tonic mixt man nicht mal eben so. Am besten lässt man Experten ran. Im Liquid Director Gin Adventskalender finden GT-Fans acht erlesene Gins mit einem passenden Tonic Water und einem kleinen Snack.

von Jan Sägert Ein Adventskalender mit 24 Flaschen Gin? Gibt's doch gar nicht! Gibt es wohl. Für die Freunde eines gepflegten Gin Tonic kommen einige Gin-Adventskalender sogar mit Extra-Tonic und Snacks. Fünf Geschenkideen für Männer und Frauen.

Vermutlich interessiert es die wenigsten Gin-Trinker. Dennoch soll an dieser Stelle einmal erwähnt sein, warum DIE Mode-Spirituose der vergangenen Jahre hierzulande und (fast) überall auf der Welt überhaupt Gin heißt. Im Grunde ist das nämlich die internationalisierte Kurzform von Genévrier, dem französischen Wort für Wacholder. Seinen Ursprung hat das farblose, aber geschmacksintensive Multitalent vermutlich im 17. Jahrhundert. Aus den Niederlanden gelangte der Genever, eine Art Vorläufer heutiger Gin-Kreationen, nach England. Dort taufte man ihn auf den naheliegenden Namen "Gin". Und als solcher trat der Wacholderschnaps vor einigen Jahren einen beispiellosen Siegeszug an. Natürlich gern auch als Longdrink mit Tonic auf Eis. Die Supermarktregale sind voll mit Gins in allen Farben, Formen und Facetten. Allein in Deutschland kommt man beim Zählen der verschiedenen Gins schon längst nicht mehr hinterher. Einen Adventskalender mit 24 verschiedenen Gins zu befüllen, ist also ein Kinderspiel. Auch fünf sind kein Problem.

1. Foodist Gin Selection Adventskalender

Wer sich die 24 trüben Dezembertage mit einer kleinen Gin-Weltreise etwas schöner trinken möchte, sollte den Gin-Adventskalenders von Foodist ins Auge fassen. 24 Mal Hochgenuss aus aller Welt – vom flüssigen Meisterwerk bis zum geheimnisvollen Newcomer – verspricht der Hersteller. Jedes der Fläschchen enthält 5 cl einer internationalen Wacholder-Spezialität. Dänemark, Finnland und die Eifel haben ihren Teil zum Gin-Countdown 2022 beigetragen. Alles andere bleibt bis Dezember hinter verschlossenen Kalendertürchen. Als kleines Extra liegt dem Foodist-Gin-Tasting ein kleines Booklet mit Rezeptideen und Tasting-Tipps bei.

2. Liquid Director Gin Adventskalender/22

Hier geht ein Adventskalender ins Rennen, der nicht ausschließlich erlesene Gin-Miniaturen hinter seinen Türchen verbirgt. Stattdessen lassen sich mit den Überraschungen des Liquid Director Gin-Kalenders 2022 direkt Gin-Tonics mixen, die dann mit einem passenden süßen oder salzigen Snack probiert werden können. Kleiner, aber zu verschmerzender, Nachteil: Es braucht ein wenig Geduld. Denn für ein vollständiges Gin-Tonic-Gedeck inkl. Snack müssen drei Türchen geöffnet werden. Kurzum: Im Kalender verstecken sich insgesamt acht Gin Tonics nebst kleinem Leckerli. On top gibt's für alle Gin-Puristen am 24. Dezember ein neuntes Fläschchen Gin. In diesem Jahr ein besonderer Tropfen aus der Social Distillery, einem erst im April 2020 gegründeten Start-up aus Frankfurt. Die Gins aus vier Ländern kommen im Smallbatch-Format als Original-Miniaturen direkt vom Hersteller. Das ist keineswegs Standard. Als kleines Bonbon gibt's ein Set Glasröhrchen fürs Cocktailglas. Weiterer Pluspunkt: Der Kalender kommt komplett ohne Plastik aus. Außerdem dürfen sich Tonic-Fans auf einige besondere Tropfen freuen. Obendrein gibt's in einem 66 Seiten dicken Booklet nicht nur Infos zum Inhalt, sondern auch umfangreiches Hintergrund- (und Nerd-)wissen zum Thema Gin (und Tonic). Hier ist der Liquid Director Gin-Tonic-Snack-Kalender erhältlich.

Unser Fazit: Absolut empfehlenswert. Nicht nur für experimentierfreudige GT-Fans. Auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Knapp 100 Euro für acht alles andere als alltägliche Gin Tonics plus einem kleinem Snack sind aus unserer Sicht ein faires Angebot.

3. "24 Days of Gin" Adventskalender

In einer schicken Holzkiste verstecken sich die 24 Fläschchen dieses Gin-Adventskalenders. Sie hören auf wunderliche Namen wie Huckleberry Gin, The Bread Knight Gin oder Vogelwilder Rosen Gin und stammen laut Hersteller allesamt aus kleinen und größeren deutschen Gin-Manufakturen. Mit dem Teilen sieht es allerdings eher schlecht aus, denn das 20-ml-Probierschlückchen pro Fläschchen reicht maximal für zwei. Dafür sind womöglich einige echte Wacholderbömbchen und Geheimtipps im Kalender versteckt. Laut Hersteller kommen Weihnachten 2022 sowohl Puristen als auch Fans experimenteller Gin-Kreationen auf ihre Kosten. Vom klassischen Wacholdertropfen bis zur aktuell angesagten New Western Variante ist alles dabei. Ein Booklet mit einem kurzen Faktencheck zu jedem Gin führt durch den 24-Tage-Countdown. Dazu gibt's einen Notizblock für den persönlichen Favoritencheck.

Mit einem Preis von knapp 80 Euro schlägt jeder der 24 Gin-Minis Made in Germany mit 3,33 Euro zu Buche. Damit gehört dieser Kalender zu den günstigsten im Vergleich. Hier ist der "24 Days of Gin" Adventskalender erhältlich.

4. Wajos Cocktail & Gin Tonic Adventskalender 2022

Ein Mix aus abgefahrenen Gins, Gin-Likören und Tonic-Sirup-Miniaturen versteckt sich im 2022er Gin-Adventskalender von Wajos. Neben dem klassischen Botanical Gin locken hinter den Türchen ungewöhnliche Mixturen wie Black Coffee Gin, Gin d'Amour oder ein mit Chili verfeinerter BBQ Gin. Kleines Extra: eine alkoholfreie Gin-Neuheit. Die besonderen Spirituosen stammen aus der in den 1980er Jahren an der Mosel gegründeten Likörmanufaktur Wajos. Hier ist der WAJOS Cocktail & Gin Tonic Adventskalender 2022 erhältlich.

5. Vita Dulcis Gin Adventskalender

In seiner 2022er Auflage will auch der Vita Dulcis Gin Adventskalender die Kehlen der Gin-Fans erobern. Von London Dry bis Western Dry ist alles dabei. Mit einem Inhalt von 20 ml sind die Pröbchen dafür eher klein. Käufer dürfen sich auf eine Gin-Weltreise freuen, denn die 24 Fläschchen kommen aus 20 verschiedenen Ländern. Darunter sind Exoten wie Thailand, Peru und Neuseeland. Mit satten 46 % vol. sticht der Citadelle No Mistake Old Tom aus Frankreich heraus. Komplett ohne Alkohol kommt der Seedlip Grove 42 aus England aus. Deutschland ist mit einem New Western Gin aus München vertreten. In einer üppigen Broschüre kann man sich nach dem Tasting der 24 Minis zudem Notizen zu den einzelnen Proben machen. In Sachen Gin-Vielfalt ist dieser Kalender 2022 ganz vorn mit dabei. Hier gibt's den Vita Dulcis Gin Adventskalender.

