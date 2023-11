Einen leckeren Gin Tonic mixt man nicht mal eben so. Am besten lässt man Experten ran. Im Liquid Director Gin Adventskalender finden GT-Fans acht erlesene Gins mit einem passenden Tonic Water und einem kleinen Snack.

Vermutlich interessiert es die wenigsten Gin-Trinker. Dennoch soll an dieser Stelle einmal erwähnt sein, warum DIE Mode-Spirituose der vergangenen Jahre hierzulande und (fast) überall auf der Welt überhaupt Gin heißt. Im Grunde ist das nämlich die internationalisierte Kurzform von Genévrier, dem französischen Wort für Wacholder. Seinen Ursprung hat das farblose, aber geschmacksintensive Multitalent vermutlich im 17. Jahrhundert. Aus den Niederlanden gelangte der Genever, eine Art Vorläufer heutiger Gin-Kreationen, nach England. Dort taufte man ihn auf den naheliegenden Namen "Gin". Und als solcher trat der Wacholderschnaps vor einigen Jahren einen beispiellosen Siegeszug an. Natürlich gern auch als Longdrink mit Tonic auf Eis. Die Supermarktregale sind voll mit Gins in allen Farben, Formen und Facetten. Allein in Deutschland kommt man beim Zählen der verschiedenen Gins schon längst nicht mehr hinterher. Einen Adventskalender mit 24 verschiedenen Gins zu befüllen, ist also ein Kinderspiel. Auch sechs sind kein Problem.

1. aboutfood Gin Adventskalender

Wer sich die 24 trüben Dezembertage mit einer kleinen Gin-Weltreise etwas schöner trinken möchte, sollte den Gin-Adventskalenders von aboutfood ins Auge fassen. 24 Mal Hochgenuss aus aller Welt – vom flüssigen Meisterwerk bis zum geheimnisvollen Newcomer – verspricht der Hersteller. Jedes der Fläschchen enthält 5 cl einer europäischen Wacholder-Spezialität. Zahlreiche regionale Klein-Destillerien aus ganz Deutschland haben ihren Teil zum Gin-Countdown 2023 beigetragen. Alles andere bleibt bis Dezember hinter verschlossenen Kalendertürchen. Als kleines Extra liegt dem aboutfood-Gin-Tasting ein kleines Booklet mit Rezeptideen und Tasting-Tipps bei.

2. Liquid Director Gin Adventskalender

Hier geht ein Adventskalender ins Rennen, der nicht ausschließlich erlesene Gin-Miniaturen hinter seinen Türchen verbirgt. Stattdessen lassen sich mit den Überraschungen des Liquid Director Gin-Kalenders 2023 direkt Gin-Tonics mixen, die dann mit einem passenden süßen oder salzigen Snack probiert werden können. Kleiner, aber zu verschmerzender, Nachteil: Es braucht ein wenig Geduld. Denn für ein vollständiges Gin-Tonic-Gedeck inkl. Snack müssen drei Türchen geöffnet werden. Kurzum: Im Kalender verstecken sich insgesamt acht Gin Tonics nebst kleinem Leckerli. On top gibt's für alle Gin-Puristen am 24. Dezember ein neuntes Fläschchen Gin. Die Gins aus verschiedenen Ländern kommen im Smallbatch-Format als Original-Miniaturen direkt vom Hersteller. Das ist keineswegs Standard. Als kleines Bonbon gibt's auch dieses Mal ein hilfreiches Tool für die hauseigene Cocktail-Bar.

Wichtiger Pluspunkt: Der Kalender kommt komplett ohne Plastik aus. Außerdem dürfen sich Tonic-Fans auf einige besondere Tropfen freuen. Obendrein gibt's in einem 50-seitigen Softcover-Booklet nicht nur Infos zum Inhalt, sondern auch umfangreiches Hintergrund- (und Nerd-)wissen zum Thema Gin (und Tonic). Hier ist der Liquid Director Gin-Tonic-Snack-Kalender erhältlich.

Unser Fazit: Absolut empfehlenswert. Nicht nur für experimentierfreudige GT-Fans. Auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Eine UVP von 120 Euro für acht alles andere als alltägliche Gins und Tonics plus einem dazu passenden Snack ist aus unserer Sicht ein faires Angebot.

3. Quarantini Gin Adventskalender 2023

Eine smarte Idee hatten die kreativen Köpfe der 2023er Version des Quarantini Gin-Adventskalenders. Denn 19 der 25 Gin-Überraschungen wurden nach eigenen Angaben mit der Quarantini-Community gemeinsam entwickelt. Fünf weitere kommen aus dem Hause Quarantini selbst. Der Name ist kein Zufall oder gar eine Schnapsidee. Er entstand im Mai 2020 während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie. Die Idee: Einen Gin kreieren und von jeder verkauften Flasche fünf Euro an Gastronomen, Bars und kleine Händler spenden, die während des Lockdowns ums Überleben kämpfen mussten. Laut Quarantini hat man sich nach dem Ende der Pandemie einen neues soziales Projekt gesucht. Demnach könne pro verkaufter Flasche Quarantini Gin nun ein Mensch in Sambia ein Jahr lang mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Aus den 24 Minis im aktuellen Kalender fließen je 20 Milliliter Gin. Dazu gibt's ein Ticket für ein Live Gin Tasting.

4. Vita Dulcis Gin Adventskalender

In seiner 2023er Auflage will auch der Vita Dulcis Gin Adventskalender die Kehlen der Gin-Fans erobern. Von London Dry bis Western Dry ist alles dabei. Mit einem Inhalt von 20 Millilitern sind die Pröbchen dafür eher klein. Käufer dürfen sich auf eine Gin-Weltreise freuen, denn die 24 Fläschchen kommen aus 19 Ländern. Darunter Gin-Exoten wie Thailand, Monaco, Portugal oder Neuseeland. Mit erstaunlichen 53 % vol. sticht der Apostoles Gin Electric Spirit aus Argentinien heraus. Wer traut sich? Eine alkoholfreie Option ist dieses Mal nicht enthalten. Deutschland ist mit einem Fläschchen Social Dry Gin aus dem Hause Quarantini vertreten. Den passenden Adventskalender dazu gibt's etwas weiter oben in diesem Artikel. In einer üppigen Broschüre kann man sich nach dem Tasting der 24 Minis zudem Notizen zu den einzelnen Proben machen. In Sachen Gin-Vielfalt ist dieser Kalender 2023 ganz vorn mit dabei. Hier gibt's die Premium Edition vom Vita Dulcis Gin Adventskalender 2023.

5. Wajos Gin Adventskalender

Eine ungewöhnliche Idee hatten in diesem Jahr die Weihnachtswichtel der Likörmanufaktur Wajos. Statt 24 Gins in kleine Fläschchen abzufüllen und hinter Türchen zu verstecken, füllten sie ihren Christmas Gin in eine 0,5-Liter-Flasche ab und markierten sie mit einer Skala. Jeden Tag ein Schlückchen dem Heiligen Abend entgegen. Der Christmas Gin in der Adventskalender-Flasche ist eine Kreation aus Botanicals und einer Gewürzkomposition aus Kardamom, Chai, Vanille und Zimt. Die Spirituose stammt aus der in den 1980er Jahren an der Mosel gegründeten Likörmanufaktur Wajos. Hier ist der etwas andere WAJOS Gin Adventskalender 2023 erhältlich.

6. Mixcompany Gin Tasting Adventskalender

Einen spannenden Mix aus Klassikern und Newcomern bekommen Gin-Fans mit dem Gin Tasting Adventskalender von Mixcompany. Neben beliebten Sorten wie Monkey 47, Hendricks und The Botanist verstecken sich hinter den 24 Türchen auch ein Hibiskus Gin und ein June Gin Liqueur aus hierzulande noch eher wenig bekannten Destillerien. Alles in allem ein abwechslungsreiches und vielfältiges Adventsgeschenk für Liebhaber mit Wacholdernäschen.

Mit einem Preis von etwa 109 Euro schlägt jeder der 24 Gin-Minis aus aller Welt mit etwa 4,50 Euro zu Buche. Damit rangiert der Kalender preislich im Mittelfeld dieses Vergleichs. Hier ist der Mixcompany Gin Tasting Adventskalender erhältlich.

