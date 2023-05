Fred's Club in Soho in London war in den 80ern eine Institution. Rein durfte nur, wer Mitglied war – und Mitglied wurde nicht jeder. Boy George ging dort ein und aus, Siouxsie and the Banshees, Naomi Campbell und derlei Promis mehr. Hinter der Bar sorgte Dick Bradsell, er gehörte damals zu den renommiertesten Barkeepern der Stadt, für den Mix im Glas. Es war in diesen Tagen, als Bradsell den Gin Bramble erfand – heute ist der Drink ein Klassiker.

Bradsell hatte sich in den Kopf gesetzt einen Evergreen zu entwickeln. Britisch sollte er schmecken, so viel wusste er. Ausgerechnet ein Import aus Frankreich sorgte dann für den Musenkuss. Bei der Verkostung von Fruchtlikören habe er seinen persönlichen Madeleine-Moment gehabt, beschrieb er einmal in einem Text für den Difford's Guide. Mit dem Brombeergeschmack kamen die Erinnerungen zurück. "Ich war zurück in meiner Kindheit auf der Isle of Wight, sammelte Brombeeren und wurde von den Stacheln des Strauchs gestochen", erinnerte er sich. Es war klar, die Brombeere muss in den Mix. Als Basis nutzte er einen Singapore Sling – und fertig war der Bramble.

Gin Bramble – das Spiel mit den Aromen

Den Erfolg des Brambles erklärte sich der Barkeeper selbst durch seine Einfachheit. Schließlich handele es sich eigentlich um einen Gin Sour mit ein bisschen Brombeerkram. Die Komposition folge dem einfachen Gesetz des Ausbalancierens von Aromen: "Nimm eine Spirituose, Gin, gib ihr mit Zitronensaft Säure, süße sie mit Zuckersirup und füge mit Brombeersirup Aroma dazu."

Der Gin Bramble ging in die Cocktail-Geschichte ein. Er ist so beliebt geworden, dass einige gar nicht erst glauben wollten, dass es Bradsell gewesen sein soll, der ihn erfunden hat. Ein französischer Bartender wehrte sich einst so vehement dagegen, dass er sich zu dem wohl frechsten und besten Kompliment hinreißen ließ, welches Bradsell je bekommen hat. "In seiner Welt war der Drink viel zu bekannt, als dass einer wie ich ihn kreiert haben könnte", erzählte der Barkeeper einmal. "Ich war so stolz."

Das Rezept für den Gin Bramble finden Sie in der Fotostrecke neben vier weiteren leckeren und unterschätzen Gin-Drinks.