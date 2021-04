Es ist ein Symbol, das jeder kennt und schon Hunderte Male gesehen hat: das Glas-und-Gabel-Symbol auf Kunststoffbechern oder Vorratsdosen. Doch was bedeutet das Symbol überhaupt? Die meisten Menschen glauben, das Symbol ist ein Hinweis, dass das Produkt hitzestabil ist – und daher in die Spülmaschine darf. Das stimmt aber nicht. Auch sagt das Produkt nichts darüber aus, ob der Gegenstand ins Gefrierfach oder die Mikrowelle darf, schreibt die Verbraucherzentrale Die Lösung ist viel einfacher: Glas und Gabel sind demnach auf Gegenständen abgebildet, die für den Lebensmittelkontakt geeignet sind. Das Symbol ist EU-weit gültig. Wer seine Tupperdosen und Kunststoffbecher lange erhalten will und nicht sicher ist, ob die Gegenstände in die Spülmaschine dürfen, sollte also lieber von Hand spülen.