Scharfer Rindfleischsalat "Weinender Tiger"

Dieser thailändische Rindfleischsalat "Weeping Tiger" steht in meinem Londoner Asia-Restaurant auf der Karte und hat es ziemlich in sich: Chili ist wohl der Grund, warum der Tiger weint! Oder hat der Jäger das Rind geschossen, das der Tiger gerne gefressen hätte? Das wäre auch eine Erklärung für die Tränen! Den Chili können Sie reduzieren oder weglassen, wenn Sie die Schärfe nicht mögen. Aus dem weinenden Tiger wird dann ein sanftes Kätzchen.

Zutaten (4 Portionen)

4 Rindersteaks (180–200g), Filet oder Hüfte

Meersalz und schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen)

Pflanzenöl zum Braten

1 große Prise gemahlener Kreuzkümmel

2 Köpfe Chicorée

1⁄4 rote Zwiebel

4 EL knusprige Röstzwiebeln

4 EL gepuffter brauner Reis

1 Limette, in dünne Scheiben geschnitten

1 kleine Handvoll Korianderblätter (die Stängel aufbewahren)

1 kleine Handvoll Thai- oder normale Basilikumblätter

1 kleine Handvoll Minzeblätter

Für das Dressing

1⁄4 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 große grüne Chilischote, nach Belieben entkernen

2 EL Fischsauce

Saft von 4 Limetten

3 EL Tamarindenpaste

2 EL dunkler brauner Zucker

3 EL Maissirup oder Palmzucker

Korianderstängel

6 Pflaumentomaten

1. Eine Grill- oder Bratpfanne auf hoher Stufe aufsetzen.

2. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn die Pfanne sehr heiß ist, einen Spritzer Öl hineingeben und das Fleisch von jeder Seite 2–3 Minuten braten, je nach Dicke.

3. In der Zwischenzeit alle Dressingzutaten außer den Korianderstängeln und den Tomaten zusammen in einen Mixer geben und 20–30 Sekunden pürieren.

4. Die Korianderstängel grob hacken und die Tomaten in je 6 Stücke schneiden. In eine Schüssel geben und mit dem Dressing übergießen.

5. Das Fleisch auf einen Teller legen, mit etwas gemahlenem Kreuzkümmel bestreuen und zum Ruhen beiseitestellen.

6. Inzwischen den Salat zubereiten: Den Chicorée längs aufschneiden, die Blätter in 3–4 Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Die Zwiebel in Ringe schneiden und mit den Röstzwiebeln und dem gepufften Reis zum Chicorée geben. Alles gut vermengen und die Limettenscheiben darauf legen.

7. Das Fleisch in Streifen schneiden und auf vier Tellern anrichten. Tomaten und Dressing mit dem Löffel darüber verteilen und mit Kräutern bestreut servieren.

Wenn Sie Zeit haben ...

... bereiten Sie das Fleisch auf dem Grill zu. Die rauchigen Grillaromen passen ausgezeich- net zum scharfen, würzigen Dressing.

