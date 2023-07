BBQ St. Louis Ribs

Zutaten

1 St. Schweinerippcjem (Louis Cut vom Schwein, ca. 1 kg)

Carolina Pork Rub

2 EL brauner Zucker

2 EL Chiipulver

2 EL schwarzer Pfeffer

2 EL gemahlener Kreuzkümmel

1 EL Cayennepfeffer

1/4 Tasse edelsüßer Paprika

2 EL Salz

2 EL Zucker

BBQ-MOB

1 EL Honig

4 EL Ketchup

2 EL Tomatenmark

2 EL Apfelessig

1 EL Zwiebelpulver

1 EL Cayennepfeffer

1 EL Senfpulver

1 Zehe junger Knoblauch

frischer Meerrettich

Salz

Bavarian Coleslaw

1/2 Kopf Weiß- oder Blaukraut

1 Karotte

1 kleine Zwiebel

2 EL Weißweinessig

80 g süße Sahne/Schlagsahne

1 EL Zitronensaft

200 g Mayonnaise

4 EL Zucker

Salz

schwarzer Pfeffer

Zubereitung BBQ St. Louis Ribs

3-2-1 – Rippchen mit dem Rub würzen, dann drei Stunden grillen. Anschließend zwei Stunden in Alufolie – oder besser noch: in Butcher Paper – eingewickelt im Grill weitergaren. Auspacken, dann 1 Stunde weitergrillen, dabei regelmäßig mit Mop glasieren (ca. alle 15-20 Minuten).

Zubereitung Bavarian Coleslaw

Den Kohl auf einem Küchenhobel fein hoben. Die Karotte grob raspeln und die Zwiebel in feine Streifen schneiden. Mit Salz und Zucker vermischen und alles ordentlich durchkneten. Weißweinessig, süße Sahne und Zitronensaft dazugeben. Mit der Mayonnaise und schwarzem Pfeffer abschmecken. Mehr