Günther Jauch (62) und der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (45) eröffnen in der Potsdamer Villa Kellermann ein Restaurant. Das bestätigte Jauch am Samstag. Er hatte die legendäre Villa schräg gegenüber des Schlosses Cecilienhof vor drei Jahren gekauft und lässt sie derzeit denkmalgerecht sanieren. Bis zum Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Was in dem neuen Restaurant des Sternekochs Raue serviert wird, verriet der Moderator nicht.

Die im Jahr 1914 errichtete Villa Kellermann am Heiligen See ist nach dem Schriftsteller Bernhard Kellermann benannt, der vor allem für seinen Roman "Der Tunnel" bekannt ist. Zu DDR-Zeiten war sie ein öffentlicher Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern. Nach der Wende wurde dort einige Jahre lang ein beliebtes Restaurant mit italienischer Küche betrieben.

Jauch hat bereits gastronomische Erfahrung

Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" hatten zuerst über Jauchs Restaurant-Pläne berichtet. Raue wollte sich nach Angaben der Zeitung nicht zu seinen Plänen in Potsdam äußern. Der gebürtige Berliner nahm 2016 und 2017 an der Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" teil. Die Macher der Netflix-Serie "Chef's Table" widmeten Raue in der dritten Staffel eine eigene Folge und zeigten seine Entwicklung als Koch.

Auch Jauch bringt gastronomische Erfahrung mit: Er ist Besitzer eines eigenen Weinguts (Weingut von Othegraven) im Weinbaugebiet Mosel. Seit 1805 ist das Weingut Othegraven an der Saar in Jauchs Familienbesitz, seine Großmutter bewirtschaftete bereits die Weinberge. Der TV-Moderator und seine Frau führen das Weingut in siebter Generation.