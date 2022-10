von Jan Sägert Handkaffeemühlen erleben derzeit ein Comeback. Ohne Schnickschnack zaubern sie binnen Sekunden aus frischen Bohnen feinstes Kaffeemehl für French Press & Co.. Fünf praktische Mahlmeister für unterwegs und die Küche daheim im Vergleich.

Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von mehr als 160 Litern war Kaffee laut Statista auch 2021 das mit Abstand beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Klein und kräftig als Espresso. Groß und mit viel Milchschaum als Latte Macchiato. Oder ganz Old School als Tässchen mit einem kleinen Schuss Milch (oder ohne). Der schwarz-braune Koffein-Kick gehört für Millionen Menschen weltweit zum täglichen Leben wie der Gang zur Toilette. Viele können sich einen Tag ohne den Kaffee am Morgen kaum vorstellen. Und so vielfältig wie die Trinkvorlieben sind auch die Zubereitungsarten. Von der klassischen Filtermaschine über die beliebte French Press, Siebträger oder Kapselmaschine bis hin zum Kaffeevollautomaten mit oder ohne Milchaufschäumer ist in den Küchen hierzulande alles zu finden.

Und dann wäre da noch die Frage aller Fragen für Kaffeefans: Gemahlen oder ganze Bohne? Der Trend geht zu Option Nummer zwei. Immer mehr Kaffeetrinker mahlen den Kaffee zu Hause selbst. Auch deshalb feiert aktuell die Handkaffeemühle aus Omas Zeiten ein kleines Comeback. Wir stellen fünf Modelle vor – von der Retro-Mühle mit Holzschuber bis zum edlen Edelstahl-Modell mit Keramik-Mahlwerk.

1. Caffabo Handkaffeemühle

Ein Blickfänger ist die Caffabo Handkaffeemühle allein schon wegen des matt-schwarzen Finishs am Korpus. Das Mahlwerk aus Keramik soll für Aroma schonendes Zerkleinern der Bohnen sorgen. Anbauteile wie die Kurbel kommen in stabilem Edelstahl. Der Mahlgrad kann stufenlos angepasst werden. Praktisch: Das frisch gemahlene Bohnenmehl fällt in einen Auffangbehälter, der mit einem kleinen Sichtfenster versehen wurde.

Kurz & knapp

Max. Fassungsvermögen: k.A.

Gewicht: 256 Gramm

Mahlwerk: Keramik

Einstellbare Mahlgrade: stufenlos

2. Zeller Present Kaffeemühle "Industrial Design"

Zeller Present setzt bei seiner Handkaffeemühle im Industrial Design auf ein Keramik-Mahlwerk. Der Auffang-Behälter fürs fertige Kaffeepulver ist aus Glas. Der Bohnenbehälter samt Edelstahlkurbel kann abgeschraubt werden und fasst Kaffeebohnen, die im Handumdrehen Pulver für etwa vier Tassen Kaffee ergeben. Wichtig für Camper: Die Zeller Present Handkaffeemühle schlägt mit etwas mehr als 400 Gramm zu Buche und ist etwa 20 Zentimeter hoch.

Kurz & knapp

Max. Fassungsvermögen: Bohnen für 4 Tassen

Gewicht: 405 Gramm

Mahlwerk: Keramik

Einstellbare Mahlgrade: k.A.

3. Groenenberg Handkaffeemühle

Ein Kegelmahlwerk aus Keramik kümmert sich auch bei diesem Modell so schonend wie möglich um die gerösteten Kaffeebohnen. Die Theorie: Weil weniger Reibungswärme entsteht, soll das feine Pulver sein Aroma besser konservieren können als bei Stahlmahlwerken. Ansonsten kommt die Handkaffeemühle von Groenenberg im schlichten und schlanken Design und aus 304er Edelstahl. Inklusive Griff ist die Mühle etwa 17 Zentimeter hoch. Eine Runde Mahlen reicht für vier normale Tassen Kaffee á 200 Milliliter. Der Mahlgrad der Groenenberg Handkaffeemühle kann je nach Geschmack stufenlos eingestellt werden. Schön: Alle Groenenberg-Produkte werden vollständig plastikfrei verpackt.

Kurz & knapp

Max. Fassungsvermögen: 35 Gramm Kaffeebohnen

Gewicht: 405 Gramm

Mahlwerk: k.A.

Einstellbare Mahlgrade: stufenlos

4. Waldwerk Espressomühle

Gleich ein ganzes Ensemble aus Kaffeeutensilien schicken die Gründer von Waldwerk ins Rennen um die Gunst von Millionen Kaffeetrinkern. Darunter auch eine Espresso-Handkaffeemühle. Die soll komplett plastikfrei produziert sein und wird in einer edlen Holzschachtel geliefert. Das Mahlwerk aus Edelstahl zaubert aus einer Handvoll Bohnen Kaffeepulver für zwei. Das kann sowohl mit einer French Press als auch mit einer gewöhnlichen Filtermaschine weiterverarbeitet werden. Kleiner Tipp: Für die French Press sollte der stufenlos einstellbare Mahlgrad etwas grober gewählt werden. Schön: Der Griff kommt in feiner Eichenholzoptik.

Kurz & knapp

Max. Fassungsvermögen: 25 Gramm Kaffeebohnen

Gewicht: k.A.

Mahlwerk: Edelstahl

Einstellbare Mahlgrade: stufenlos

5. Zassenhaus Handkaffeemühle "Brasilia"

Zassenhaus nimmt die Kaffeefans mit in eine andere Zeit. Als an Kaffeevollautomaten und Kapseln noch nicht mal ansatzweise zu denke war, sahen Kaffeemühlen in etwa so aus. Das kleine Holzkästchen mit Schublade schafft in einem Rutsch beachtliche 50 Gramm Kaffeebohnen. Mit einer Rändelschraube kann der Mahlgrad stufenlos von sehr fein bis grob eingestellt werden. Erhältlich ist die Brasilia Handkaffeemaschine in Buche natur, aber auch in vielen anderen Holztönen.

Kurz & knapp

Max. Fassungsvermögen: ca. 50 Gramm Kaffeebohnen

Gewicht: ca. 800 Gramm

Mahlwerk: Spezialstahl

Einstellbare Mahlgrade: stufenlos

Handkaffeemühlen reinigen: So geht es am schnellsten

Ganz rückstandslos lässt sich das Kaffeepulver meist nicht aus dem Behälter schütten. Das liegt vor allem an den Ölen, die beim Mahlen austreten. Ein Problem, das aber eher bei elektrischen Kaffeemühlen auftritt. Deshalb genügt zum Reinigen von Handkaffeemühlen ein Kaffee- oder auch Baristapinsel (z. B. mit natürlichen Wildschweinborsten). Wer Bohnen- und Auffangbehälter damit regelmäßig reinigt, dürfte sehr lange Freude an seiner Kaffeemühle haben.

