Schüler stürmen diese Metzgerei mit ihrem neuen Fleischkäse! Metzger Gehringer bietet in Rorschach in der Schweiz etwas ganz besonderes an: Seine neueste Kreation ist Hanf-Fleischkäse! "Wir machen ein normales Fleischkäse-Brät und geben am Schluss den getrockneten CBD-Hanf in die Masse.", sagt Michael Gehringe. Dabei hat der Verzehr eher eine beruhigende, als eine berauschende Wirkung. Vor allem Berufsschüler sind völlig angetan von dem Hanf-Fleischkäse. Doch auch ältere Kunden finden Gefallen daran. "Auch ältere Generationen sind offen dafür und probieren gerne." sagt Michael Gehringer. Würdest du auch eine Scheibe davon probieren?