von Axel Palm Hans Ranke aus DHDL will in nur drei Minuten eine gesunde, schnelle Mahlzeit sein. Aber überzeugt das vegane Fertiggericht einen kochfaulen und passionierten Tiefkühl-Connoisseur?

Was esse ich heute nur? Das ist eine Frage, die mich jeden Tag quält – fast genauso wie ihre Antwort. Die lautet meist Tiefkühl-Frikassee, -Pizza oder -Bamigoreng. Ja, ausgewogen ist das nicht, aber was will man machen? Kochen frisst viel zu viel Zeit und gleicht bei meinen Fähigkeiten eher einem Glücksspiel. Schnell muss es gehen, wenn zwischen Feierabend und Alibi-Fitnessstudio-Besuch noch etwas zwischen die Kiemen soll. Und so ist mein Chef de Cuisine allzu oft Dr. Oetker und nicht ich selbst.

Ein ähnliches Problem hatte ofenbar auch Torsten Schuh. Er gründete deshalb Hans Ranke und pitchte seine Fertiggericht-Idee in " Die Höhle der Löwen". Der Clou: Aus Linsen und Kichererbsen macht Torsten Couscous. Gar nicht blöd, denn in Hülsenfrüchten stecken ordentlich Proteine und Ballaststoffe. Die Vision hinter Hans Ranke: gesundes und leckeres Essen in nur drei Minuten zaubern. Das Prinzip ähnelt der beliebten Fünf-Minuten-Terrine. Einfach heißes Wasser drüber kippen, umrühren, drei Minuten warten und fertig ist das Gericht. Perfekt für Anti-Köche, wie mich.

Hans Ranke aus DHDL: Die Nährwerte

Bevor der Geschmackstest beginnt, schauen wir uns aber an, was in den Schalen des Aufgussgerichts steckt. Derzeit gibt es von Hans Ranke drei Geschmacksrichtungen: Mango-Curry, Steinpilz-Chili und Mediterran á 100 Gramm pro Packung für circa 4,80 Euro das Gericht. Alle sind vegan, in drei Minuten zubereitet und bestehen laut Hersteller zu 100 Prozent aus biologisch angebauten Inhaltsstoffen.

Alle Geschmacksrichtungen basieren auf roten Linsen- und Kichererbsen-Couscous. Schön: Konservierungsstoffe oder sonstige unnatürliche Inhaltsstoffe lässt die Zutatenliste vermissen und trotzdem sind die Gerichte laut Mindesthaltbarkeitsdatum bis Oktober 2023 haltbar. Obendrein ist die Schale kompostier- und die Plastikfolie recycelbar. Mehr geht nicht.

Pro 100 g Mango-Curry Steinpilz-Chili Mediterran Frosta-Frikassee Brennwert 344 kcal 351 kcal 337 kcal 148 kcal Fett 3,4 g 4,1 g 3,6 g 8,3 g Kohlenhydrate 51 g 50 g 50 g 11,8 g davon Zucker 10 g 5,0 g 10 g 1,1 g Ballaststoffe 14 g 15 g 14 g 0,8 g Eiweiß 19 g 21 g 19 g 6,2 g Salz 2,4 g 2,4 g 2,3 g 0,99 g

Zwischenfazit

Im Vergleich zu 100 Gramm Hühnerfrikassee der Marke Frosta liefert Hans Ranke den doppelten Brennwert. Trotzdem überzeugen die angegebenen Nährwerte, weil der Couscous aus Linsen und Kichererbsen gemacht wird. Das sorgt für einen hohen Protein- und Ballaststoffgehalt. Und genau da ist Hans Ranke dem Frosta-Gericht meilenweit überlegen. Auch der deutlich höhere Kaloriengehalt stört nicht weiter, wenn Hans Ranke lange satt macht – dazu später mehr. In einer Frosta-Packung sind circa 450 Gramm des Gerichts, eine Packung Hans Ranke enthält 100 Gramm. Wer jeweils nur eine Packung vernascht, spart mit Hans Ranke obendrein Kalorien.

Hans Ranke aus DHDL: So schmeckts

Wasser drauf, umrühren, warten: So gelingt die Zubereitung von Hans Ranke aus DHDL. © stern

Die Zubereitung gelingt kinderleicht: Wasser drauf, umrühren, drei Minuten warten, fertig. Ein erstes Dufterlebnis kommt auf, als ich das heiße Wasser über Hans Ranke kippe: Kenner von Tütensuppen fühlen sich direkt heimisch.

Steinpilz-Chili

Zuerst ist das Steinpilz-Chili fällig. Ich esse für gewöhnlich nicht sonderlich scharf und empfinde den Schärfegrad des Chilis als entsprechend stark, aber nicht unangenehm. Der Geschmack erinnert mich leider doch sehr an gewohnte Fertigprodukte, wenngleich ich sagen muss, dass die Steinpilze eine durchaus willkommene Abwechslung sind und in ihrer Milde wunderbar mit den Chilis harmonieren. Schön. Man merkt, hier hat sich jemand Gedanken gemacht.

Hans Ranke aus DHDL: Mango-Curry

Danach ein Happen des Mango-Currys und was soll ich sagen: Ich bin verzaubert. Auf die ersten Bissen ist das Curry derart ungewohnt, dass ich mich frage, ob ich jemals etwas Vergleichbares gegessen habe. Das Curry ist ein herrlicher Mix aus fruchtig und herzhaft. Mein ganz persönliches Highlight sind die kleinen Mangostücke, die meine Gaumen immer wieder mit ihrer fruchtigen Note verzücken. In Kombination mit den verwendeten Gewürzen ist das eine tolle Komposition.

Mediterran

Als letztes ist die Geschmacksrichtung Mediterran dran und die ist – wie soll es anders sein – die wohl gewöhnlichste. Schmeckt so wie eine Pizza duftet. Weit davon entfernt, ein Gaumengraus zu sein, im Gegenteil, es schmeckt. Aber unter den drei Geschmacksrichtungen ist es eben eher der Klassiker. Kommt immer mit, ist nie ein Hit.

Sättigungsgefühl

Weil mich das Mango-Curry am meisten angemacht hat, entscheide ich mich, es zu vernaschen, um zu sehen, wie lange Hans Ranke meine Lust nach Essen stillt. Zeitpunkt der Verköstigung ist 13 Uhr am Freitag 6. Mai 2022. Eines sei gesagt: 100 Gramm Linsen- und Kichererbsen-Couscous sehen kleiner aus, als sie sind. Hans Ranke stopft mich ganz schön voll – auch ungewohnt für ein Fertiggericht. Das Schöne daran: Ich fühle mich zwar satt, aber weder übervoll noch zieht mich das Linsen- und Kichererbsen-Couscous ins Mittagstief, wie es beispielsweise eine Pommes mit Currywurst schafft. Bis zur abendlichen Brat im Brö beim heimischen Stadtteilclub esse ich bis auf ein paar Mandarinchen nichts mehr. Das Versprechen einer vollwertigen Mahlzeit löst Hans Ranke damit für mich voll ein.

Fazit

Hans Ranke erfindet das Fertiggericht nicht neu, macht aber eine ganze Ecke besser als die gewohnten Produkte im Supermarkt: Gesundheitsbewusste Genießer von Fertigkost überzeugen die Inhaltsstoffe. Mein geschmackliches Highlight ist ganz klar das Mango-Curry. Die beiden anderen Geschmacksrichtungen überzeugen durch Gewohnheit. Alles in allem ist Hans Ranke ein gelungenes Fertiggericht, wenngleich der Preis mit 4,80 Euro durchaus happig ist. Es gab Zeiten, da hat man dafür noch einen Döner bekommen. Schön wars, auch wenn der mitnichten so gesund wie Hans Ranke war.

Für ein Investment von 75.000 Euro bietet Torsten Schuh 20 Prozent Unternehmensanteile. Ob einer der Löwen beim veganen Fertiggericht Hans Ranke zubeißt, erfahren Sie am 9. Mai 2022 um 20:15 Uhr in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen".

