Der Hamburger Gastronom Harry Schulz, deutschlandweit bekannt geworden als Sat.1-Imbisstester, ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das berichteten am Abend übereinstimmend das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und die "Hamburger Morgenpost" unter Berufung auf Familienkreise. Inzwischen bestätigte der Privatsender die traurige Nachricht. "Wir können es nicht glauben", erklärte die Hamburger Redaktion. "Harry, du fehlst uns!"

Schulz betrieb jahrelang den Imbiss "Lütt'n Grill" am Rande des Schanzenviertels in der Hansestadt und war zuletzt zehn Jahre lang für Sat.1 als Imbisstester im Einsatz, probierte dafür rund um die Welt kulinarische Spezialitäten.

Traurig. Sehr. Unser #FFS-Kult-Imbisstester Harry Schulz ist überraschend im Alter von 59 Jahren verstorben. #RIP, lieber Harry. 😢 — SAT.1 (@sat1) December 6, 2019

Bereits vor drei Jahren erlitt der Gastronom einen Herzinfarkt und lag anschließend im Koma. Nach Klinikaufenthalt und langer Reha war er wieder zurück im Fernsehen und hinter seiner Imbisstheke.

Trauer um Sat.1-Star Harry Schulz

Noch am Dienstagabend besuchte er die Charity-Veranstaltung "Mehr als eine warme Mahlzeit", servierte Bedürftigen einen vorweihnachtlicher Festtagsschmaus in der Hamburger Fischauktionshalle. Einen Tag später sei er tot aufgefunden worden, so das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zur Todesursache ist nichts bekannt.

Als eine der Ersten aus Schulz' Umfeld äußerte sich "Frühstücksfernsehen"-Society-Expertin Vanessa Blumhagen zum Tod des 59-Jährigen: "Wir wollten doch noch Pommes essen in Deinem Lütt‘n Grill in der Schanze. Das hatten wir fest ausgemacht. Du gute Seele", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil. "Ich, wir werden Dich vermissen. Aber in unseren Gedanken und Herzen lebst Du weiter. Wir werden Dich nie vergessen!"

Auch zahlreiche Fans des Imbisstesters zeigten sich in den sozialen Netzwerken tief betroffen vom Tod des Gastronomen.

