Selten hat eine Gründerin so viel Durchhaltevermögen bewiesen wie Ebru Erkunt, die Gründerin von HaselHerz – einer Bio-Nuss-Nougat-Creme, die kein Palmöl oder weißen Zucker enthält, glutenfrei ist und sogar für Veganer geeignet. Der stern hat den Geschmackstest gemacht.

Fünf Staffeln hat es gedauert, bis sie endlich ein Ticket für die Gründershow "Die Höhle der Löwen" ergattern konnte: Die Hamburger Unternehmerin Ebru Erkunt mit türkischen Wurzeln entwickelte eine Nuss-Nougat-Creme, die zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten bestehen soll. Sie enthält weder Industriezucker noch Palmöl oder Gluten. Stattdessen setzt die Gründerin auf Kokosblütenzucker und den vollen Nussgeschmack: Jedes Glas enthält 35 Prozent Haselnüsse aus der Türkei. "Man sagt, dass die türkischen Haselnüsse ganz knackig und sehr aromatisch im Geschmack sind", erklärt Erkunt ihre Wahl.

Während sich die Gründerin Jahr für Jahr bei den Löwen bewarb, nutzte Ebru die Zeit, um ihre Produkte weiterzuentwickeln. Mittlerweile umfasst ihr Sortiment zwei verschiedene Schokoriegel, zwei Brotaufstriche sowie zwei Bio-Nuss-Nougat-Cremes: Choco Nuss und Choco Nuss vegan. Inspiriert dazu wurde Ebru Erkunt durch die Herkunft ihrer Eltern: "In jedem Sommerurlaub in der Türkei inspirierte mich mein Lieblingsnussaufstrich, den ich dann für den deutschen Gaumen adaptiert habe. Von Anfang an war für mich klar, dass ich eine Creme kreiere, die weder Palmöl noch weißen Zucker enthält".

Geschmackstest: Wie schneidet HaselHerz ab?

Optisch unterscheiden sich die beiden Bio-Nuss-Nougat-Cremes nur minimal voneinander: "Choco Nuss" wirkt etwas dunkler als "Choco Nuss vegan". Beide Varianten haben eine satte Farbe, einen schönen Glanz und eine cremige Konsistenz. Vor dem Geschmackstest müssen beide Aufstriche gut umgerührt werden, da sich das darin enthaltene Öl mit der Zeit an der Oberfläche absetzt – was ein vollkommen natürlicher Prozess ist und für die Reinheit der Zutaten steht. Anschließend wurden die beiden Sorten von HaselHerz auf einem Weizenbrötchen verköstigt. Das Erste, was unserer stern-Redakteurin positiv auffiel, war das intensiv nussige Aroma beider Varianten.

Affiliate Link HaselHerz TryMe "Vegan" | Probier-Set vegan Jetzt shoppen 29,99 €

Ihr Fazit: Beide Produkte können geschmacklich überzeugen. Die glutenfreien Nuss-Nougat-Cremes schmecken leicht herb und süß, aber nicht zu süß, und haben einen schönen Schmelz – wobei "Choco Nuss" in puncto Cremigkeit etwas besser abgeschnitten hat als "Choco Nuss vegan". Unterm Strich unterscheiden sich die beiden Sorten nicht über die Maße von anderen palmölfreien Nuss-Nougat-Cremes mit hohem Nussanteil, inhaltlich bekommen sie jedoch einen großen Pluspunkt, da sie auf industriellen Zucker verzichten und nur natürliche Zutaten verwenden. Zudem unterstützt HaselHerz den Verein Orang-Utans in Not e.V.

Wird Ebru auch die Juroren von ihrer Nuss-Nougat-Creme geschmacklich überzeugen können? Die Gründerin hofft auf eine Finanzspritze von 80.000 Euro und ist bereit, 20 Prozent ihrer Firmenanteile abzugeben. "Ich bin mega glücklich hier zu sein und es erfüllt sich jetzt ein Lebenstraum von mir!", zeigt sich die Hamburgerin vor der Sendung optimistisch. Ob HaselHerz tatsächlich einen Deal ergattern konnte, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.