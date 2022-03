Ein mehrgängiges Menü oder doch nur ein Snack? Worauf hat man Appetit, wenn man weiß, dass es das letzte Mahl sein wird, das man zu sich nimmt? Die amerikanische Fotografin Jackie Black hat in ihrer Fotoserie "Last Meals" die Essenswünschen von zum Tode verurteilter Menschen vor der Hinrichtung nachgestellt. Die Fotoserie wird derzeit im Parrish Art Museum in New York gezeigt.

Zu sehen sind die Henkersmahlzeiten von 23 Menschen, die zwischen 1984 und 2001 in Texas in der Todeszelle einsaßen. Darunter ist das klassische Burger-Menü mit Pommes, aber auch eine einfache Schüssel Cornflakes. Einer wünscht sich kurz vor dem Ende noch einmal seine Lieblingssüßigkeit essen zu dürfen, ein anderer verzichtet ganz auf das letzte Gericht.

Von 2001 bis 2003 setzte sich Black mit den letzten Essenswünschen auseinander. Zu Beginn habe sie selbst nur wenig über das Thema gewusst. "Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte und darüber lernte, desto mehr sah ich, wie ungerecht das System ist", erläutert die Künstlerin und Aktivistin im Ausstellungsprogramm. Fast alle hingerichteten Personen seien arm, einige hätten offensichtlich psychische Probleme gehabt. "Ich bin jetzt eine starke Todesstrafen-Gegnerin."

Obwohl der Abschluss des Projekts schon ein paar Jahre zurückliegt, hat das Thema an Aktualität nichts eingebüßt. Noch immer werden in den USA Menschen zum Tode verurteilt. Erst im Juli 2020 sorgte die Todesstrafe wieder für Aufsehen. Nach 17 Jahren, in denen auf Bundesebene keine Todesstrafe vollstreckt worden war, waren im Juli innerhalb von vier Tagen drei Menschen hingerichtet worden.

Die Fotoserie "Last Meals" der amerikanischen Fotografin Jackie Black wird derzeit im Parrish Art Museum in New York gezeigt. Die Ausstellung ist noch bis bis zum 31. Januar 2021 zu sehen.

Quelle: Parrish Art Museum