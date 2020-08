Am Sonntag geht's zwischen den Streithähnen am Herd, Steffen Henssler und Tim Mälzer, in die Endrunde. Nach den letzten Kochduellen steht es 1:1. Beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" soll endgültig entschieden werden, welchem Koch die Krone gebührt.

Tim Mälzer und Steffen Henssler sind schon zwei spezielle Pappenheimer unter den Fernsehköchen. In Sachen Großmäuligkeit und Sprücheklopferei stehen sie sich in nichts nach. Wer von beiden besser kocht? Immer der, den man zuerst fragt. Nachdem Mälzer vor zwei Jahren gegen den Rivalen die schlechteren Karten hatte und verlor, hatten die Fans lange auf ein neuerliches Duell warten müssen. Im März war es dann endlich soweit. In einer furiosen Ausgabe von Kitchen Impossible trug Mälzer den Sieg davon – allerdings um Haaresbreite. Jetzt steht die Revanche an.

Die Entscheidung: Henssler vs. Mälzer

Diesmal treffen die Rivalen bei "Grill den Henssler – Henssler vs. Mälzer" aufeinander. Das Sommer-Special läutet die neue sechsteilige Staffel ein. Nachdem beide Köche den anderen jeweils einmal besiegt haben, soll nun beim "Kampf der Kochgiganten" endgültig geklärt werden, welcher TV-Koch im Direktvergleich mehr Punch hat.

Auch diesmal ist große TV-Unterhaltung zu erwarten. Denn die beiden, so viel ist mittlerweile klar, nehmen im Kampf um die Krone kein Blatt vor den Mund und sind nicht nur der Kochkunst, sondern auch des Trashtalks mächtig. Schließlich geht es zwischen den beiden immer auch darum, welches Großmaul in Zukunft noch die Klappe aufreißen darf und wer sich eher in leiseren Tönen üben sollte. Schon beim letzten Schlagabtausch war die Stimmung so hitzig, dass Mälzer danach pro gefallenem Schimpfwort 50 Euro an "Kochen für Helden" spendete. Es ist wahrscheinlich, dass die Köche im Entscheidungsduell ebenso nicht nur die Kochlöffel, sondern die eine oder andere verbale Keule schwingen werden, um den Rivalen zu demoralisieren.

Sehen Sie hier im Video: Sechs spannende Fakten zu Star-Koch Steffen Henssler. Steffen Henssler ist einer der bekanntesten TV-Köche Deutschlands. Er geht auf Tour, schreibt Kochbücher und leitet mehrere Restaurants. Fünf Fakten zum Koch, der nie um einen frechen Spruch verlegen ist. 1999 gewinnt Hessler 44.0000 DM im Lotto. Mit diesem Geld absolviert er 1999 als erster Deutscher eine Ausbildung zum Professional Sushi Chef in Los Angeles. Bekanntheit erreicht der Koch vor allem durch TV-Shows wie "Grill den Henssler". Heute brutzelt er auch regelmäßig für seine Follower auf YouTube und Instagram. Henssler ist ein Familienmensch: Das Restaurant "Henssler & Henssler" eröffnet er gemeinsam mit seinem Vater Werner Henssler. Das "Ahoi" leitet er mit seinem Bruder Peter Henssler. Henssler verbringt als Ausgleich viel Zeit mit seinen Kindern und schrieb bereits ein eigenes Kinderkochbuch. "Natürlich hab ich oft einen stressigen Tagesablauf, aber es ist positiver Stress, weil ich eben alles sehr gerne tue. Außerdem langweile ich mich schnell, wenn mein Tag mal nicht so vollgepackt ist. Aber ich nehme mir auch mal eine Auszeit und daddle den ganzen Tag mit meinen Kids herum, das muss auch sein." Der Starkoch setzt sich gegen die Überfischung und Ausbeutung der Meere ein. Aus diesem Grund ernennt die Umweltstiftung WWF Henssler 2009 zum "Meeresanwalt". Henssler erhielt bereits viele Auszeichnungen. Das schnelle Hacken von Chili-Schoten und das Falten von Ravioli verhelfen ihm außerdem zu einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. Mehr

In der Hauptsache wird natürlich gekocht. Es geht direkt happig los. Warmkochen müssen sich die beiden an einem Gericht, dessen Rezeptur sie rein durchs Verkosten ermitteln müssen. Das hat Mälzer in "Kitchen Impossible" schon fließig üben können. In Runde zwei, Königsberger Klopse mit Kartoffeln und Salat stehen auf dem Plan, rücken prominente Küchenhilfen an die Seite der Ehrgeizlinge. An Tim Mälzers Seite kocht Sänger und Freund Sasha, Comedian Mario Barth hilft bei Henssler aus.

Ob Henssler einen Heimsieg einfährt oder doch Mälzer als Sieger aus der Showküche geht, entscheidet die Jury bestehend aus Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra.

"Grill den Henssler – Henssler vs. Mälzer" ist am Sonntag ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.