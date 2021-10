Passend zum Herbst genießen wir ein feines Apfel-Crème Brûlée, das der Raffinesse des Originals eine fruchtig-süße Note verleiht. Ein Dessert für echte Feinschmecker. Das Rezept.

Ein köstliches Apfel-Crème Brûlée vereint das edelste Dessert der französischen Küche mit einer fein-fruchtigen Note, welche uns – passend zum Start in die neue Jahreszeit – in Herbststimmung versetzt. Genuss garantiert!

Crème Brûlée – französischer geht es wohl kaum. Das Dessert klingt nicht nur edel, es schmeckt auch genauso verführerisch, wie es sich anhört. Süß und knusprig schmeckt es, geliebt wegen seiner Karamellkruste. Darunter eine samtig-sahnige Creme, die beim Löffeln wortwörtlich auf der Zunge zergeht. Damit die unverwechselbare Karamellkruste entsteht, wird die Oberfläche der gestockten Creme nach dem Erkalten mit Zucker bestreut und unter dem Grill oder dem Küchen-Bunsenbrenner karamellisiert. Das Resultat: ein unvergleichbarer Genussmoment, wenn das Knacken der Kruste beim Hereinstechen mit einem Löffel zu hören ist. So schmeckt französische Tradition!

Woher kommt Crème Brûlée?

Aus Frankreich natürlich, oder? Nicht unbedingt. Es wird gemunkelt, dass das süße Creme-Dessert aus Spanien nach Frankreich kam. Dort ist eine ähnliche Creme unter dem Namen Crema Catalana bekannt und wurde bereits in den mittelalterlichen Kochbüchern Llibre de Sent Soví und Llibre del Coch beschrieben.

Die Erfindung der Karamell-Schicht, die das Alleinstellungsmerkmal des Desserts ist, soll jedoch aus dem Vereinten Königreich stammen und wird sowohl dem Christchurch College in Oxford als auch dem Trinity College in Cambridge zugeschrieben. Daher stammt auch der Name "Burned Creme".

Herkunft hin oder her, heutzutage ist die Crème Brûlée vor allen Dingen in Frankreich bekannt. Im Jahr 1691 wurde sie hier erstmals im Kochbuch "Cuisinier roial et bourgeois" des französischen Kochs François Massialot erwähnt. In den 1980er und 90er Jahren gewann die Dessert-Creme dann durch den Koch Paul Bocuse an Reichweite, welcher sie weltbekannt machte.

Herbstzeit ist Apfelzeit

Im August beginnt bereits die Apfelernte in Deutschland und zieht sich je nach Sorte bis in den Oktober. Rund 2000 verschiedene Sorten wachsen allein hierzulande. Nicht umsonst ist der Apfel das beliebteste Obst der Deutschen: Ganze 17 Kilogramm Äpfel isst jeder von uns durchschnittlich pro Jahr. Dabei ist das leckere Obst nicht nur gesund, sondern auch vielseitig. Äpfel schmecken sowohl süß als auch herzhaft – ob in Aufläufen oder Salaten, klassisch im Kuchen oder Eierpfannkuchen oder verarbeitet als Kompott. Gerade im Herbst werden sie mit Vorliebe in Desserts, Gebäcken oder Süßspeisen verarbeitet. Perfektes Timing also, um aus dem klassischen Crème Brûlée ein köstliches Apfel-Crème Brûlée zu zaubern.

Raffiniert kombiniert

Traditionell wird die französische Süßspeise aus Sahne, Eigelb, Zucker und Vanille hergestellt. Passend zum Herbst verfeinern wir den Klassiker mit feinstem, selbstgemachtem Apfelkompott. So geben wir dem Original eine feine Note, die an goldene Herbsttage mit hausgemachtem Apfelkuchen erinnert.

Das Entscheidende bei einer Crème Brûlée sind aber nicht die Zutaten, sondern die richtigen Förmchen. Flach, klein und feuerfest sollten sie sein, nur so kann die Creme gleichmäßig stocken. Zum Karamellisieren ist ein Brenner, Salamander oder der Grill des Backofens geeignet. Wichtig ist, dass die Creme so wenig wie möglich mit erwärmt wird, damit eine gleichmäßige Kruste entstehen kann. Übrigens: Ursprünglich erfolgte dieser Schritt mit einem glühenden Schüreisen oder Feuerhaken, dessen runde Eisenplatte am Stiel ins Feuer gehalten wurde. Der Bunsenbrenner ist da auf jeden Fall leichter zu handhaben.

Rezept für ein köstliches Apfel-Crème Brûlée

Zutaten

Das Mark einer halben Vanilleschote

100 Milliliter Vollmilch

200 Milliliter Sahne

100 Gramm Zucker

4 Eigelb

etwas Butter

Mark einer Vanilleschote

Puderzucker zum Karamellisieren

Für das Apfelkompott:

3 mittelgroße Äpfel

50 Gramm Zucker

25 Gramm Butter

Zubereitung