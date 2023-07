von Leon Koß Winzern ist nicht nur was für Profis. Tausende Hobbyweinbauern keltern Trauben in ihrer Freizeit. Manchmal entstehen dabei exquisite Tropfen.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 6. August 2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Ende Mai geht es dem Wein an die Augen. Christian Herbst bückt sich und knipst mit Daumen und Zeigefinger eine ovale Knospe (im Gärtnerjargon "Auge" genannt) von einem knorrigen Rebstock ab. Um diese Jahreszeit brauche er keine neuen Triebe, erklärt der Hobbywinzer. "Wir wollen ja nicht viele kleine Trauben, sondern wenige große." Herbst, graue Wuschelfrisur, kräftige, schon im Frühling braune Unterarme und ein wunderbar brummendes Schwäbisch, lässt die Knospe fallen und inspiziert die nächste Pflanze. So ähnlich habe er das schon vor fast 40 Jahren gemacht, vielleicht sogar an genau diesem Weinstock. Der Weinberg am Besigheimer Stadtrand ist ein Familienerbstück.