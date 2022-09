Kartoffelsalat mit Ramen-Eiern

Die meisten Kartoffelsalate vertragen sich schlecht mit Alkohol. Aber sie sind meist auch nicht japanischen Ursprungs. Japanischer Kartoffelsalat ist der beste Salat der Welt! Sei- ne Kartoffeln sind teilweise mit einer großzügigen Portion Mayonnaise püriert, was ihm eine grandios luftige, cremige Konsistenz verleiht – die einer kalten Kartoffelwolke in etwa – und er ist mit knackig-salzigen Stückchen übersät, z. B. mit Karotten- und Gurkenscheiben oder Schinken. Oft enthält japanischer Kartoffelsalat auch Eier. Gelegentlich sind es Ajitsuke Tamago, besser bekannt als Ramen- oder marinierte Eier, die an sich schon einen guten Snack abgeben.

Zutaten (4 Portionen)

250 g Kartoffeln – nehmen Sie eine luftige, mehlige Sorte wie Augusta, Bintje oder Gala

Ein 5 cm langes Stück Gurke

1/2 kleine Karotte

Salz

2 saure Gürkchen

30 g Schinken (stark geräuchert mag ich ihn hierfür am liebsten)

60 g Mayonnaise, idealerweise japanische

1⁄4 TL Dashi-Pulver oder Mononatriumglutamat

1⁄4 TL Senf (egal welche Sorte)

Je 1 Prise Salz und Pfeffer oder mehr, je nach Geschmack

1 Prise Knoblauchpulver, je nach Geschmack

4 marinierte Eier

1 kleine Handvoll Schnittlauch, fein gehackt

Für die Ramen-Eier (6 Stück)

6 Eier

100 ml Sojasauce

3 TL MIrin

2 TL Dashi

1 TL Essig

Zubereitung

Idealerweise sollten dies Eier perfekt weich gekocht sein. Für mich heißt das: Ihr Eiweiß ist durch und durch fest, der Dotter ist außen fest, cremig im Inneren und im Zentrum noch flüssig. Schälen Sie die Eier und tränken sie diese in eine Mischung aus Sojasauce, Mirin, Dashi und Essig, solange es irgend geht (mindestens 2 Stunden, besser über Nacht). Am gleichmäßigsten ziehen die Eier in einer Plastiktüte durch, doch jedes Gefäß, in dem sie sich vollständig von der Marinade bedecken lassen, tut es auch.

Waschen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in große, etwa 3 cm dicke Stücke. Die Schale lassen Sie dran. Legen Sie die Kartoffelstücke in einen Topf, bedecken Sie sie mit Wasser und kochen Sie sie in etwa 10–12 Minuten gar. Abgießen, trocknen und abkühlen lassen, dann schälen.

Schneiden Sie in der Zwischenzeit Gurke und Karotte erst längs in Hälften und dann in sehr dünne, maximal 2 mm breite Scheibchen. Bestreuen Sie sie großzügig mit Salz, das Sie ins Gemüse einmassieren: Das pökelt sie in 30 Minuten weich. Waschen Sie dann das Salz unter fließend kaltem Wasser ab und drücken Sie die übrige Flüssigkeit aus dem Gemüse. Würfeln Sie die sauren Gürkchen und schneiden Sie den Schinken in dünne Streifen.

Rühren Sie die Mayo, das Dashi-Pulver oder MNG, Senf, Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver (falls Sie Letzteres verwenden) zusammen. Mit dem Pürierstab arbeiten Sie diese Mayo- Mischung in die gekochten und abgekühlten Kartoffeln – mit sanfter Gewalt, denn Sie wollen die Kartoffeln aufbrechen bzw. anpürieren, damit der Salat eine fluffig-cremige Konsistenz bekommt. Ziehen Sie Gurken, Karotten, Cornichons und Schinken unter und schmecken Sie das Ganze ab. Brechen Sie die marinierten Eier in grobe Stücke und legen Sie sie auf den Salat. Gehackten Schnittlauch darübergeben und servieren.

