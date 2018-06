Es gibt Lebensmittel, die besonders schnell in der Mülltonne landen. Sei es, weil sie rasch verderben - oder weil sie nach ein paar Tagen eben nicht mehr so gut schmecken. Nach Angaben des Statistik-Portals "Statista" gibt mehr als jeder fünfte Deutsche an, regelmäßig Brot und Brötchen wegzuwerfen. Nur Obst und Gemüse werden noch häufiger in der Mülltonne entsorgt. Ebenfalls auf dem Negativ-Siegertreppchen vertreten: Wurst und Aufschnitt, wie Salami oder Schinken.

Über das Jahr verteilt, häuft sich ein beachtlicher Berg an Lebensmitteln an: 82 Kilogramm wirft jeder Deutsche im Durchschnitt weg. Längst nicht alles, was in der Tonne landet, gehört aber auch dorthin. Das gilt insbesondere für Brotlaibe, Toastbrot oder Brötchen vom Vortag. Häufig sind sie nur etwas trocken oder die Kruste kracht nicht mehr so schön - ungenießbar oder verdorben sind sie deswegen noch lange nicht. Einzige Ausnahme: Das Brot hat Schimmel angesetzt. Dann gehört es tatsächlich in den Müll. Großzügig schlechte Stellen wegzuschneiden, bringt nichts mehr. Der Schimmel hat oft schon den ganzen Laib durchzogen.

Jamie Oliver ist ein großer Fan von altbackenem Brot

Auch Starkoch Jamie Oliver (43) ist das Wegwerfen von noch genießbaren Lebensmitteln ein Dorn im Auge, wie er der britischen Tageszeitung "The Guardian" verriet. "Brot sollte niemals verschwendet werden", sagte Jamie Oliver gegenüber dem Blatt. "Wenn man sich die Küchen weltweit ansieht, wird oft altbackenes Brot verwendet, das in alle Arten von leckeren Dingen verwandelt wird - zum Beispiel die klassische italienische Tomaten- und Brotsuppe 'Pappa al Pomodoro' oder 'Panzela', ein Salat aus Tomaten und Brot."

Selbst weniger begnadete Köche könnten Brot vom Vortag noch sinnvoll nutzen - und zu Croutons für Suppen verarbeiten. "Wenn Sie schon wissen, dass Sie nicht den ganzen Brotlaib aufessen werden, schneiden Sie ihn in dünne Scheiben und lassen diese trocknen. Das ergibt knusprigen Toast - die perfekte Basis für Olivenpaste oder Bruschetta."

Jamie Oliver liebt es auch, altbackenes Brot zu Pasta zu essen. Dafür das harte Brot in ein sauberes Kochentuch wickeln und von oben mit einem Schneidbrett aus Holz bearbeiten. Die Krümel im Anschluss über die Pasta bröseln. Jamie Olivers Fazit: "Köstlich".