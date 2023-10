von Samira Debbeler Mit seinen 24 kleinen Türchen, hinter denen sich Überraschungen verbergen, versüßen uns Adventskalender das Warten auf Heiligabend. Der Hersteller Just Spices versüßt mit seinem Kalender nicht nur, sondern gibt der Wartezeit auch die gewisse Würze. Der stern hat hinter jedes Türchen geschaut.

Adventskalender beschränken sich schon lange nicht mehr nur auf Schokofüllungen. Mittlerweile haben unter anderem Kosmetik-, Schmuck-, Schnaps- und Spielzeugkalender den Markt erobert. Unsere Autorin ist passionierte Hobbyköchin, die sich selbst fünf Sterne geben würde. Deswegen nimmt sie gespannt den Just Spices Adventskalender unter die Lupe und testet den Inhalt. Das steckt hinter Unternehmen und Türchen.

Just Spices Adventskalender: So entstand das Unternehmen

Alles begann in einer Studenten-WG. Ole, Bela und Florian hatten sich entschieden, indisch zu kochen. Als sie sich in der Küche versammelten, bemerkten sie, dass ihnen die meisten Gewürze fehlten, um ein wirklich authentisches Gericht zuzubereiten. Natürlich hätten sie die Möglichkeit gehabt, alle benötigten Gewürze einzeln im Supermarkt zu kaufen. Doch stattdessen schmiedeten die drei Freunde einen gewagten Plan: Sie würden gemeinsam um die Welt reisen, auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen und exotischen Gewürzen für ihr neues Projekt, das sie "Just Spices" nannten. Im Jahr 2012 war es dann so weit: Das Start-up "Just Spices" wurde gegründet. Schon zwei Jahre später brachten sie ihre ersten Gewürzmischungen auf den Markt. Dank ihrer Klassiker wie dem Avocado Topping, Stullen Spice oder dem Italian Allrounder wuchs das Unternehmen rasant. Fast so rasant, wie die immer vielfältiger werdende Produktpalette, die jedes Gericht ohne den Einsatz von künstlichen Zusatzstoffen verfeinern sollte. Egal, ob es sich um Frühstück oder Snacks, Brot oder Kuchen, Lunch oder Dinner handelte – Just Spices hatte für (fast) jedes Gericht das passende Gewürz im Angebot.

Spoiler: Das steckt im Just Spices Adventskalender

Unsere Autorin erhält den Kalender in einem großen Karton, in dem ein wuchtiger Kaffeevollautomat hätte Platz finden können. Der Adventskalender in Dosenform ist in einer Pappe eingerollt. Das Material macht einen hochwertigen und kreativ designten Eindruck. In einem weiteren Karton befindet sich ein Hardcover-Kochbuch mit 100 Nudelgerichten, das im Verkauf allein schon 24,99 Euro kostet. Kurz durchgeblättert, überzeugen bereits die ein oder anderen Bilder von dampfenden Gerichten beispielsweise der Mie-Nudel-Bowl oder einer vegetarischen Regenbogenlasagne – schmeckt. Hinter den Türchen des Adventskalenders befinden sich die kleinen Dosen mit originellen Gewürzmischungen. Im letzten Fach steckt zudem ein 5-Euro-Gutschein des Herstellers. Des weiteren befindet sich auf jeder Rückseite der 24 Türchen eine Rezeptidee, die über einen scannbaren QR-Code eingesehen werden kann. Der Adventskalender von Just Spices kostet 99,90 Euro. Ob der Preis sich lohnt, will unsere Autorin herausfinden.

Kann der Kalender überzeugen?

Addiert man den Einzelverkaufspreis der 24 Gewürz-Dosen – die jeweils rund 5 Euro kosten – ergibt sich eine Summe von 125 Euro. Mit dem Kochbuch und dem Einkaufsgutschein lohnt sich der Kalender also allemal. Auch die Gewürzmischungen überzeugen. Egal ob Pasta-, Fisch-, Fleisch- oder Gemüsegerichte – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jede Mischung ist eine neue Überraschung, keine Dose doppelt sich. Acht persönliche Geschmackshighlights verwöhnten den Gaumen unserer Testerin besonders.

Das sind die Highlights unserer Autorin aus dem Just Spices Adventskalender © Privat

Zu ihren Highlights zählen diese Gewürzmischungen:

Salat Topping

Texas BBQ Mix

Aglio e Olio Gewürz

Bratkartoffel Gewürzmix

Fisch Allrounder

Hackfleich Gewürz

Bagel Topping

Hähnchen Allrounder

Das Fazit der stern-Autorin

Der Adventskalender von Just Spices punktet in allen Bereichen. Preislich lohnt sich der Kauf, die kreative und hochwertige Optik überzeugt, die Inhalte schmecken. Es gibt keine Gewürzmischung, mit der unsere Autorin absolut gar nichts anfangen kann. Insgesamt acht Dosen überzeugen sie besonders. Alles in allem verleiht der Just Spices Kalender der Weihnachtszeit eine gewisse Würze. Wer gern kocht und am Herd experimentierfreudig ist, kommt hier sicherlich auf den Geschmack.

Quelle: "Just Spices"

