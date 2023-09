Käse-Weltmeister entzaubert die größten Mythen über Gouda und Co.

Wer an Käse denkt, denkt an den Schweizer Käse, den niederländischen Gouda und französischen Camembert. Dabei ist kein europäisches Land dicker im Käse-Business als die Deutschen. Weltweit schaffen nur die USA eine größere Produktion. Ob Hart- oder Weichkäse, mit Löchern oder Blauschimmel – Käse ist fester Bestandteil der deutschen Küche. 25 Kilo isst jeder Deutsche jährlich im Schnitt, am liebsten Gouda.

Käse kann theoretisch sogar süchtig machen, wie Wissenschaftler:innen der University of Michigan herausfanden. Schuld daran ist demnach Casomorphin, das entsteht, wenn das Milchprotein Kasein verdaut wird. Laut der Studie sorgt es für ein hohes Suchtpotenzial, das vergleichbar mit dem harter Drogen ist. Da es sich bei Casomorphinen um Opioidpeptide handelt, kann es an die gleichen Opioidrezeptoren im Gehirn andocken wie beispielsweise Heroin. Das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet. Stichhaltig nachgewiesen werden konnte eine solche rauschhafte Wirkung von Käse bisher allerdings nicht.

Ist Käse schlecht für die Umwelt?

Die Käseproduktion steht auch im Ruf, schlecht für die Umwelt zu sein. "Eine extensive Milchproduktion mit Kunstwiesen und Kraftfutter ist nicht optimal für die Umwelt", meint auch der Käse-Weltmeister und Affineur Walo von Mühlenen. Solche Monokulturen seien in Gebieten üblich, wo neben Gras auch anderes wie Kartoffeln, Mais, Gemüse etc. angepflanzt wird. In der Schweiz sei das anders. Dort finde ein großer Teil der Milchproduktion in den Bergen statt.

"Diese Alp-Wiesen sind keine Kunstwiesen, sondern typische Blumenwiesen. Ohne die Milchwirtschaft würde die Artenvielfalt auf diesen Wiesen zurückgehen, was für die Natur von Nachteil wäre", sagt er. Walo von Mühlenen kennt sich aus mit Käse, er führt einen Familienbetrieb in fünfter Generation. Er weiß auch, welche Geschichten über den Käse wahr und welche Mumpitz sind. Was dran ist an einigen der größten Käse-Mythen, erklärt er in der Fotostrecke.