Pharisäer

Der Pharisäer hat seinen Ursprung in Nordfriesland. Der Erzählung nach wurde der Kaffee mit dem Schuss Rum auf der Insel Nordstrand erfunden. Weil dort im 19. Jahrhundert ein besonders asketischer Pastor die Gemeinde führte, Alkohol in seiner Gegenwart verpönt war, mussten sich die Insulaner etwas einfallen lassen, um in den Genuss zu kommen. Sie mixten Kaffee mit Rum und tarnten den Alkoholgeruch mit einem dicken Klecks Sahne. Als der Pastor dem Treiben auf die Schliche kam, soll er "Oh, ihr Pharisäer" ausgerufen haben, was in etwa bedeutet: "Oh, ihr Heuchler".

Klassisch wird der Pharisäer in einer normalen Tasse serviert. Es gilt als No-Go, die Sahne zu verrühren.

Zutaten:

1 bis 2 Stück Würfelzucker

3 bis 4 cl braunen Rum

125 ml starker Kaffee, vorzugsweise Filterkaffee

frische Schlagsahne, ungesüßt

Kakaopulver bei Bedarf

Zubereitung:

Sahne steif schlagen und kalt stellen. Den Rum leicht erwärmen. Zucker in die vorgewärmte Tasse geben und mit frisch gebrühtem Kaffee aufgießen. Rum dazugeben. Zum Schluss die Sahnehaube zufügen und sofort servieren. Bei Bedarf mit Kakaopulver bestäuben.

