von Laura Stunz An kalten Tagen wärmt nichts so gut wie ein guter Eintopf. Saisonal zubereitet mit Kartoffeln, Möhren und Kürbis steht in Windeseile ein schmackhaftes Mahl auf dem Tisch. Das Rezept.

Die Kartoffel ist ein wahrer Allrounder. Ob gekocht, als Brei oder in deftigen Eintöpfen – der Erdapfel schmeckt immer, verleiht Speisen eine angenehme Sämigkeit und macht zudem noch satt. Gerade jetzt im Winter, wenn einem die Kälte wortwörtlich in die Knochen kriecht, ist die Knolle aus cremigen, deftigen Eintöpfen- und Suppenspeisen nicht wegzudenken.

Gekocht mit saisonalem Gemüse und einer leckeren Sauce wird die Kartoffel so zum regionalen Star der Herbst- und Winterküche. Neben der Knolle wandert alles an Gemüse in den Topf, was günstig und einfach erhältlich ist. Neben Möhren, roter Bete, Kürbis oder diversen Kohlsorten entdecken Sie so womöglich auch bereits vergessene Saison-Klassiker wieder. Sellerie, Pastinaken oder Steckrüben eignen sich beispielsweise ideal dazu, in einem deftigen Eintopf weiterverarbeitet zu werden. Die Zubereitung geht schnell vonstatten – und nach ein wenig Kochzeit steht im Nu ein wärmendes, sättigendes Mahl auf dem Tisch.

Rezept für einen wärmenden Kartoffel-Eintopf mit herbstlichem Gemüse

Zutaten für vier Portionen

500 g Kartoffeln

800 g Hokkaido

1 rote Beteknolle, frisch

250 g Pastinake

2 Knoblauchzehen

1 weiße Zwiebel

1 Dose Kidneybohnen (circa 255 g)

2 EL Olivenöl

circa 600 ml Gemüsebrühe

400 g gehackte Tomaten, Dose

1 TL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Chiliflocken

½ TL Ceylon-Zimt

Salz, Pfeffer

frische Petersilie

Zubereitung

Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Kürbis in kleine Stücke schneiden, rote Bete schälen und in kleine Würfel schneiden. Pastinaken schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Kidneybohnen abgießen und abspülen. Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch hinzugeben und bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten anschwitzen. Kartoffeln und Kürbis hinzugeben und weitere 4 Minuten mit braten. Dann rote Bete und Pastinake dazugeben und nochmals kurz mit braten. Die Kidneybohnen hinzufügen. Mit der Gemüsebrühe und den gehackten Tomaten aufgießen, mit Salz und Pfeffer sowie den anderen Gewürzen würzen und für 25 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Die Petersilie waschen und trockenschütteln. Den Eintopf mit frischer Petersilie servieren.

