von Tina Pokern Es gibt sie, diese Gerichte, ohne die an Weihnachten gar nichts geht. Für viele sind das die guten alten Würstchen mit Kartoffelsalat. Mit diesem Rezept können Sie dieser Tradition treu bleiben und die Gäste trotzdem mit einer Orientnote überraschen.

Weihnachten ist ein Fest der Familie, voller Traditionen und Rituale. Der Baum wird gemeinsam geschmückt, die Nussecke schnabuliert und "Der kleine Lord" geschaut. Und auch auf den Tellern geht es an Heiligabend meist wenig überraschend zu. Nach wie vor gehören die schlichten Würstchen mit Kartoffelsalat für viele zum Weihnachtsfest wie die Rentiere an Santa Claus' Schlitten. Daran gibt es auch gar nichts zu mäkeln, schließlich lässt sich das Gericht auf die Vorlieben der Esser anpassen, beispielsweise mit pflanzlichen Wurstalternativen. Aber auch, wenn das Immergleiche seinen Charme hat, es ist nun einmal verlässlich und dadurch heimelig, schadet ein Hauch Internationalität nicht. Warum nicht einmal am Rezept drehen und anstelle der Kartoffel-Mayonnaisebombe einen Hauch Orient ins Menü zaubern. Dieses Rezept von Jacob Lellouche aus Tunis kommt ohne viele Zutaten aus und ist ruckzuck gemacht – an hektischen Feiertagen kann das nur ein Plus sein!

Kartoffelsalat mit Kreuzkümmel und Harissa

Batata bil kamoun

Mit der feurigen Zauberpaste können Sie auch das banalste Gemüse aufpeppen, wie zum Beispiel Kartoffeln. Vielleicht mögen Sie die spanischen "Patatas Bravas", die als Tapas serviert werden. Ihre tunesische Schwester lässt sich ähnlich einfach zubereiten ... und darf als gut gelaunte Beilage zum Hauptgang auf dem Tisch stehenbleiben. Mit einer Prise Harissa und Cumin, also Kreuzkümmel, geben Sie den Kartoffeln einen exotischen Touch, der ihre Gäste entzückt zum Wasserglas greifen lässt.

Zutaten

Für 4 Personen

ca. 30 Minuten Zubereitungszeit, plus Abkühlzeit

Für den Kartoffelsalat

500 g festkochende Kartoffeln

Salz

3 EL natives Olivenöl extra

1 TL Harissa

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL frisch gepresster Zitronensaft

Zum Anrichten

1 rote Chilischote

"Terra Mediterranea" Dieses Rezept stammt aus "Terra Mediterranea" von Bestsellerautor Daniel Speck. Er ging auf die Reise, um der Mittelmeerküche nachzuspüren. Im stern-Interview erzählt er von den Geschichten hinter den Gerichten und einem Dialog der Kulturen.ist im Fischer Verlag erschienen, 272 Seiten, 29,90 Euro.

So wird der Kartoffelsalat aus Tunis zubereitet

1. Die Kartoffeln waschen und in der Schale in reichlich Salzwasser so lange kochen, bis ein Messer leicht in die Kartoffeln eindringen kann. Die Kartoffeln dann abgießen, schälen, und abkühlen lassen.

2. Das Olivenöl, das Harissa, den Kreuzkümmel und den Zitronensaft zu einer Marinade verrühren.

3. Die abgekühlten Kartoffeln in Würfel schneiden und mit der Marinade vermischen.

Anrichten: Den Kartoffelsalat in einer Schale anrichten und mit der Chilischote garnieren.

