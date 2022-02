Wer hat als Kind nicht gerne am Keksteig genascht? Herrlich süß und klebrig weckt der rohe Teig nostalgische Gefühle. Umso besser, dass diese vegane Keksteig-Variante als gesund bezeichnet werden kann – und so zum unbegrenzten Genuss einlädt. Das Rezept.

Spätestens seit Kristen Tomlan das erste Keksteig-Café in New York eröffnet hat, ist das Wort Cookie Dough in aller Munde. Heute kann man sich den rohen Keksteig zum Löffeln sogar bei uns im Kühlregal kaufen – abgefüllt in kleinen Pappbechern versetzen uns die leckeren Zuckerbomben zurück in die Kindheit. Umso besser, dass der Hype um rohen Keksteig in die nächste Runde geht: Keksteig in einer gesunden Variante – vegan, eiweißreich und zuckerfrei – lädt zum Naschen mit guten Gewissen ein.

Nostalgie aus der Kindheit

Wer hat als Kind nicht gerne Keksteig aus der Rührschüssel genascht? Roh, herrlich süß und klebrig schmeckte der Teig damals fast noch besser als gebacken – der Gedanke daran lässt einen wahrlich in Nostalgie verfallen und verleitet dazu, auch heute noch am Teig zu naschen. Doch hier ist Vorsicht geboten.

Warum ist der Verzehr von rohem Keksteig gefährlich?

Schon damals wurde man davor gewarnt, nicht zu viel des rohen Teiges zu naschen. Zügelte man sich nicht, wurde man mit Magenkrämpfen und Bauchbeschwerden bestraft – und das nicht ohne Grund: Die Menge an Backpulver, Butter und Zucker, welche im Keksteig enthalten ist, ist in roher Form schwer verdaulich und kann im Magen Kohlendioxid produzieren. Das ist zwar nicht gefährlich, kann aber Blähungen begünstigen.

Was hingegen gefährlich werden kann sind rohe Eier und rohes Mehl. Dass rohe Eier das Risiko einer Salmonellen-Infektion erhöhen, ist weit verbreitet. Dass rohes Mehl für den Ausbruch eines E.coli-Viruses inklusive Symptome wie Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen und Durchfall sein kann, ist hingegen kaum bekannt. Daher rät auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vom Verzehr des herkömmlichen Keksteiges ab. Übrigens: Der Keksteig aus dem weltbekannten Cookie-Dough-Café in New York oder den Fertigprodukten im Kühlregal ist unbedenklich. Hier werden hitzebehandeltes Mehl und pasteurisiertes Ei verwendet, um entsprechende Risiken zu umgehen. Reichlich Zucker enthalten die Produkte hingegen trotzdem, aus gesundheitlicher Sicht sind sie demnach eher nicht zum täglichen Verzehr geeignet.

Veganer Keksteig in gesund

Um sich beim ultimativen Keksteig-Genuss jedoch in keinster Weise limitieren zu müssen, machen wir den Keksteig von nun an einfach selbst. So können wir nicht nur entscheiden, wie viel Zucker in diesen wandert, sondern können zudem mit den restlichen Zutaten spielen. Das Ergebnis: Ein veganer, protein- und ballaststoffreicher Keksteig ohne Zusatz von raffiniertem Zucker. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? So funktioniert’s:

Die Basis des gesunden Keksteiges bilden Kichererbsen – die sorgen für eine wunderbar cremige Teigkonsistenz und sind zudem super nährstoffreichen. Wichtig ist es, die Hülsenfrüchte gut abzuspülen, um Mehrfachzucker zu entfernen, die sich im Abtropfwasser abgesetzt haben können. Die sogenannten Oligosaccharide können sonst Blähungen und Bauchschmerzen verursachen, zudem werden eventuelle Zusätze abgewaschen. Kichererbsen sind reich an Ballaststoffen, pflanzlichem Eiweiß und Vitaminen. Hafermehl sorgt für typisch klebrige Konsistenz des Teiges und liefert langkettige Kohlenhydrate, alternativ können sie auch Schmelzflocken verwenden.

Keksteig zum Frühstück

Statt Zucker sorgen Banane und Datteln für die Süße – beide sind reich an Magnesium sowie Kalium und unterstützen so Muskulatur und Nerven. Nussmus nach Wahl, zum Beispiel aus Erdnüssen oder Mandeln, macht den Keksteig nicht nur herrlich cremig, sondern versorgt den Körper zudem mit ungesättigten, gesunden Fettsäuren. Kakaopulver und Vanille sorgen für den Geschmack und geben dem Keksteig eine individuelle Note. Gut gemixt werden dem Keksteig anschließend Kakaonibs untergehoben – diese liefern große Mengen an Mineralstoffen und Spurenelementen und sorgen für einen tollen Crunch-Effekt. Bei dieser Keksteig-Alternative handelt es sich um eine wahrliche Nährstoffbombe – sie eignet sich als idealer Snack für Zwischendurch oder aber als süße Frühstücksalternative. Keksteig naschen hat noch nie so viel Spaß gemacht.

Rezept für eine Portion Keksteig zum Frühstück

Zutaten

240 Gramm Kichererbsen (Dose)

1 Esslöffel Nussbutter (z.B. Erdnussbutter, Mandelmus)

2 Esslöffel Hafermehl (Alternativ: Schmelzflocken)

1 Banane

100 Milliliter Pflanzendrink (z.B. Hafer-, Mandel-, Sojadrink)

1 Esslöffel Kakaopulver

1 Dattel entsteint

1 Vanilleschote

2 Esslöffel Kakaonibs (Alternativ: Schokoladenraspeln)

Zubereitung