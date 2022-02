Wenn Tim Mälzer ruft, kommen sie alle. Fast alle. Seit 2015 reitet der Hamburger Koch mit "Kitchen Impossible" bereits auf der Erfolgswelle, aktuell läuft die siebte Staffel. Und wieder liefert er sich Duelle mit dem kulinarischen Who's who. Mit dabei sind alte Bekannte wie Tim Raue, seines Zeichens so etwas wie Stammgast in der Koch-Show, aber auch viele neue Gesichter. So stellen sich diesmal gleich drei Top-Köchinnen dem kulinarischen Schlagabtausch.

Neben Wiederholungstäterin Haya Molcho duellieren sich auch Viktoria Fuchs und Cornelia Poletto mit "Mister Kitchen Impossible". Und dann bekommt es Mälzer auch noch mit der Healthy Boy Band zu tun – einem eher unkonventionellen Koch- und Kunstkollektiv. In der Fotostrecke oben stellen wir ihnen die Furchtlosen vor, die es diesmal mit der Hamburger Küchenmaschine aufnehmen wollen.

Die "Kitchen Impossible"-Duelle der siebten Staffel

Bereits ausgestrahlt wurden die Folgen mit Björn Swanson und Haya Molcho. Am kommenden Sonntag bekommt es Mälzer nun mit dem Schweizer Sternekoch Sven Wassmer zu tun. Die Folgen im Überblick

20.Februar: Tim Mälzer vs. Sven Wassmer

27.Februar: Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs

6.März: Tim Mälzer vs. Alain Weissgerber

13.März: Tim Mälzer vs. Cornelia Poletto

20.März: Tim Mälzer vs. Hendrik Haase

27.März: Team-Duell: Tim Mälzer & Sepp Schellhorn vs. Felix Schellhorn, Philip Rachinger & Lukas Mraz

3.April: Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Max Strohe

Die siebte Staffel von "Kitchen Impossible" läuft seit dem 6. Februar immer sonntags ab 20.15 Uhr bei VOX und im Stream bei RTL+.