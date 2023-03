Was ist das denn? Tim Mälzer konnte mit dem Gericht, das er in New York nachkochen sollte, erst einmal rein gar nichts anfangen.

von Tina Pokern Tim Mälzer und die USA, Pickups und dicke Hose – das passt wie Arsch auf Eimer. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bewirbt er sich als Barbecue-Meister. Oder wird er am Ende selbst gegrillt?

Tim Mälzer hat mit New York noch eine Rechnung offen, denn so richtig rund lief es zwischen den beiden noch nie. Das Restaurant an dem er beteiligt war, ging nach kurzer Zeit pleite, der Traum einer Dependance in Übersee ist seither eben nur das – ein Traum. Edi Frauneder hat das besser hinbekommen. Der österreichische Koch ist vor mehr als 20 Jahren in die USA ausgewandert und seither mit seiner österreichischen Küche auf der Überholspur. Sein Restaurant Schilling gehört zu den besten der Stadt. Im USA-Special von "Kitchen Impossible" zeigt er warum. Da wird selbst ein sonst doch eher großmäulige Mälzer beinahe ehrfürchtig ob der kulinarischen Analysefähigkeiten des Konkurrenten, schließlich ist die doch eigentlich seine Paradedisziplin. Das ging so weit, dass er dem Austro-Koch gar ein unmoralisches Angebot machte. "Doch Siegfried und Roy?", fragte er scherzhaft – eine Anspielung darauf, dass die beiden mit ihrem beinahe magischen Analyse-Knowhow auch in Las Vegas auftreten könnten.

Das waren die Highlights der siebten Folge von "Kitchen Impossible"

Das waren die Aufgaben

Edi Frauneder besucht in Washington D.C das Elcielo. Dort versucht er sich an einem Gericht on Sebastián Moreno: Tree of Life und Onion & White Chocolate Soup.

In New York City bekommt es Tim Mälzer mit Streetfood aus Bangladesch zu tun. Bei Naeem Khandaker kocht er Chotpoti.

Bei Wayne Baquet Senior in New Orleans muss Edi Frauneder ein traditionelles kreolisches Familiengericht nachempfinden: Gumbo und Bread Pudding.

Tim Mälzer reist nach Kansas City, wo er bei Barbecue-Meister Philip Thompson im Q 39 an den Grill muss: Chicken Wings, Brisket & Mac and Cheese.

Das war beeindruckend

Tim Mälzer hat nicht gerade den Ruf des feinmotorischen Küchenkünstlers, Gerichte analysieren aber kann er wie nur wenige. Mit Edi Frauneder bekam er es diesmal mit einem Konkurrenten zu tun, der diese Fähigkeit ebenfalls meisterlich beherrscht. In Washington D.C. zerlegte der das Gericht so sicher in seine aromatischen Einzelteile, dass sogar einem Mälzer die Ohren schlackerten. "Wow, ist der gut. Wahnsinn", entfuhr es ihm, als er die Aufnahmen sah. Nicht nur er war baff, auch die Originalköche waren sichtlich beeindruckt von Frauneders kulinarischen Replikas.

Das ging ans Herz

Wie der amerikanische Traum aussieht? Ganz einfach: wie Naeem Khandaker. Der hat binnen weniger Jahre aus dem Nichts mit seinen bangladeschischen Speisen das Herz der New Yorker erobert – und jetzt auch das von Mälzer. Der zeigte sich schockverliebt in den smarten Strahlemann, der mit einem Foodtruck anfing und inzwischen sieben Trucks und ein Restaurant sein eigen nennen darf. "Der wird mal ganz, ganz groß. Ich glaube, er wird international", meinte Mälzer und plante direkt ein Pop-Up-Event mit Khandaker in Deutschland. Und das obwohl Mälzer zu Beginn gar nicht von der Aufgabe angetan war. "Was ist das denn? Cornflakes-Auflauf? Hab ja schon viel serviert bekommen, aber nichts, was so albern aussah wie das. Ich bin komplett lost."

Die größte Überraschung

Frauneder. Obwohl der Österreicher zum ersten Mal bei Kitchen Impossible mitmischte, bewies er ein grandioses Händchen bei der Auswahl seiner Aufgaben und brillierte gleichzeitig am Herd. In New Orleans analysierte er mit so viel Freude und Können das Gericht, dass sogar Mälzer zugeben musste: "Das ist deine letzte Challenge und ich wünsche dir nichts als die Pest an den Hals. Aber es ist so schön dir zuzusehen." Am Ende war Frauneders Gumbo so perfekt nachgekocht, dass selbst der Originalkoch zweimal hinsehen musste. New Orleans sei ein großes Abenteuer gewesen, meinte der Koch im Anschluss: "Kitchen ist fucking intensivo, fucking geil."

Best of Das waren die Highlights der siebten Staffel "Kitchen Impossible" 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Björn Swanson ist Feuer und Flamme Björn Swanson war im "Seven Swans" in Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme. Mit ein wenig pusten war nicht viel zu machen. Original-Koch Ricky Saward war ob der Flammen erst geschockt, dann amüsiert: "In solchen Situationen merkt man, dass der Koch gestresst ist. Er hat halt die komplette Kontrolle verloren. Es hat nicht lange gedauert, bis die halbe Küche gebrannt hat." Mehr zu der Folge hier Mehr

Das war skurril

In New Orleans verlässt sich Edi Frauneder nicht nur auf seine eigenen Fähigkeiten am Herd, sondern setzt zusätzlich auf dunkle Magie. Mithilfe von Vodoo will er Mälzer Schmerzen zufügen. Die Puppe wird erst mit ein paar Zahnstochern durchlöchert, bevor sie auf dem Herd ordentlich Feuer unter dem Stoffhintern bekommt. "Du bist krank", kommentierte Mälzer mit einem Augenzwinkern.

Der Sieger

Frauneder und Mälzer, das passt. Das passte so gut, dass die beiden aus den ersten Aufgaben punktgleich gingen. Am Ende entschieden mickrige 0,1-Punkte über den Sieg. Wieder war es Mälzer, der sich freuen durfte. Dabei hatte der Hamburger den Sieg nach seinem Auftritt in Kansas eigentlich schon abgeschrieben.

Die achte Staffel von Kitchen Impossible ist am 12. Februar gestartet und wird immer sonntags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein. Diese und später auch alle anderen Folgen von "Kitchen Impossible" können bei RTL+ gestreamt werden.

+++ Lesen Sie auch:

- Folge 1: Zwei gegen einen beim "Kitchen Impossible"-Auftakt – und Mälzer macht die Stembergs trotzdem platt

- Folge 2: Tim Mälzer zeigt seine größte Schwäche

- Folge 3: Tim Mälzer bekommt es mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun – und schreibt TV-Geschichte

- Folge 4: Am Ende siegt die Liebe: Warum Tim Mälzer seine Analysefähigkeiten verloren hat

- Folge 5: Bekehrt und gefedert: Philipp Vogel dreht Tim Mälzer auf links

- Folge 6: Diese Frau bringt Mälzer zum Schwitzen – dabei ist sie nicht mal Köchin